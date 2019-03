Wie sehr freuen Sie sich denn trotzdem auf die Champions League?

(Lacht). Erst mal die Play-offs! Aber wenn wir die überstehen, wäre das natürlich noch einmal ein Highlight.

Was würde es Ihnen bedeuten?

Eine spezielle Bedeutung hätte es nicht. Von wegen: Das ist jetzt der krönende Abschluss meiner Karriere. Es wäre einfach noch mal eine Erfahrung mehr. Du hättest im Idealfall noch mal sechs coole Spiele, in denen du lernen und aus denen du ein paar Dinge mitnehmen kannst. Und die du genießen kannst.

Ist es nicht ein bisschen paradox, dass der alte Sack Fabian Lustenberger nächste Saison Champions League spielt – und Hertha BSC mit einer doch sehr talentierten Truppe nicht mal international?

Was heißt paradox? Bern wird ja nicht Meister in der Bundesliga, sondern in der Schweiz – zumindest sieht es danach aus. Außerdem haben wir mit Hertha ja durchaus noch die Möglichkeit, ein bisschen nach oben zu kommen. In der Bundesliga ist die Leistungsdichte einfach extrem hoch. Da wird jeder Fehler bestraft. Wenn du es über die Saison schaffst, die Fehler zu minimieren, kannst du es ins internationale Geschäft schaffen. Aber wenn du, so wie wir bisher, keine Konstanz in deine Leistungen kriegst, sondern mal so spielst und mal so, dann wird es schwierig.

Weiß Herthas Mannschaft vielleicht gar nicht, wie gut sie ist? Oder sein könnte?

Das kann gut sein. Vom Potenzial her ist es auf jeden Fall die beste Mannschaft, seitdem ich hier in Berlin bin.

Wieso?

Weil ich sehe, auf welchem Stand die jungen Spieler jetzt schon sind und wohin sie sich noch entwickeln können. Wir haben so viele gute Spieler, dass du eigentlich zwei Mannschaften aufstellen kannst und mit beiden konkurrenzfähig bist. Das zeigt, dass Hertha in den vergangenen Jahren sehr gut gearbeitet hat; dass Leute mit Potenzial geholt wurden – die den Verein vielleicht irgendwann verlassen, für die du aber dann viel Geld bekommst. Leider ist das Potenzial noch nicht in der nötigen Regelmäßigkeit abrufbar. Warum auch immer.

Ist das für eine junge Mannschaft nicht auch ein Stück weit normal?

Vielleicht gehört es dazu. Aber ich würde es nicht als normal bezeichnen. Natürlich gibt es Spiele, in denen es nicht läuft, trotzdem musst du in der Lage sein, Woche für Woche das Bestmögliche abzurufen, unabhängig vom Alter. Das haben wir nicht geschafft.

Das hört sich so an, als ob die Gründe auch für Sie nicht so richtig greifbar wären.

Das stimmt. Wenn wir es greifen könnten, wüssten wir ja auch, wo wir ansetzen könnten. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Momentan sind wir in jedem Spiel – sei es in Gladbach, gegen Bremen, bei den Bayern – auf Augenhöhe. Jetzt müssen wir sehen, dass wir diese Spiele auch mal auf unsere Seite drehen und nicht der Gegner mit einer Standardsituation das Spiel für sich entscheidet.

Die Gründe scheinen eher im Kopf zu liegen als in den Beinen. Hilft die Erkenntnis, dass man seine Leistung gerade gegen die Mannschaften, die man schlagen müsste …

… könnte …

… nicht abgerufen hat?

Das sind wir wieder beim Thema. Gegen die sogenannten Kleinen schaffen wir es nicht so. Vielleicht, weil du mit dem Gefühl ins Spiel gehst: „Das wird schon. Wir haben ja Qualität. Klar, die anderen auch. Aber wir haben die höhere.“ Ich kann nur für mich sprechen: Ich denke nicht so, auch weil ich schon ein bisschen was erlebt habe in all den Jahren. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn der Gegner gerade eine schwarze Serie hat. Gegen uns bricht diese Serie: Sie haben zehn Auswärtsspiele verloren, kommen nach Berlin – und gewinnen. Sie haben so und so lange kein Tor mehr geschossen. Dann spielen sie gegen uns – und treffen wieder. Wir müssen das abstellen, weil wir jetzt auf Mannschaften treffen, die auf unserem Niveau und gegen die wir sogar Favorit sind.

Hertha spielt nun gegen Mainz und in Freiburg. Macht Ihnen das ein bisschen Angst?

Nein! Aber wir wissen zum Beipiel auch alle, wie es ist, in Freiburg zu spielen. Da ist es extrem schwierig, für jede Mannschaft.

Und Mainz: Warum sind die Mainzer für Hertha so eklig?

Mainz ist nicht nur für Hertha eklig. Die Mainzer sind für viele Mannschaften eklig, siehe Schalke letzte Woche. Dass Mainz seit mehr als zehn Jahren ununterbrochen in der Bundesliga spielt, sagt eigentlich alles.

Das Spiel gegen Mainz wird ihr sechstletztes Heimspiel im Olympiastadion sein. Haben Sie eigentlich mitbekommen, dass Sie von Herthas Fans neuerdings bei der Mannschaftsaufstellung als Fußballgott gefeiert werden?

Selbst gehört habe ich es noch nicht, aber man hat es mir erzählt. Die Fans sehen wahrscheinlich: Obwohl er im Sommer geht, gibt er immer noch alles. Er versucht, macht, spielt gut. Und ist immer noch so, wie wir ihn kennen gelernt haben.

Wenn wir uns nicht irren, sind Sie sogar der erste Fußballgott in Herthas Vereinsgeschichte.

Ist das wirklich so? Nicht mal Marko Pantelic? Oder Marcelino? Okay. Das zeigt, dass die Leute schätzen, was ich hier in den letzten Jahren geleistet habe. Das ist doch schön. Hört man gerne. Und motiviert mich zusätzlich für die restlichen Spiele.