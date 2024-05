Horst Heldt beim 1. FC Union Der Kultklub wird zum normalen Bundesligisten

Am Ende brachte es Horst Heldt selbst auf den Punkt. Als er am Dienstag als neuer Geschäftsführer Profifußball vom 1. FC Union enthüllt wurde, schwärmte der langjährige Bundesliga-Manager von seinem neuen Arbeitgeber. Union sei „eine stabile Größe im deutschen Profifußball”, wurde Heldt in der Pressemitteilung zitiert. Auch die schwierige vergangene Saison „gehört zur Etablierung in der Bundesliga dazu”.

Genau so ist es auch: Aus dem einst kleinen Kultklub aus Köpenick wird immer mehr ein etablierter Berliner Bundesligist. Das zeigt nicht zuletzt die Verpflichtung von Horst Heldt selbst. Wenn der neue Sportchef am 1. Juli offiziell antritt, wird Union zu seiner fünften Station im Oberhaus des deutschen Fußballs. Mehr Bundesliga-Establishment geht in dieser Rolle kaum.

Das muss nicht unbedingt ein Verrat der eigenen Werte sein. Die vermeintliche Kultigkeit von Union wurde schon immer auch von außen auf den Klub projiziert. Der Verein selbst hat diese oft weniger befeuert, als manchmal behauptet wird. Zudem kann Heldt eine sinnvolle Lösung sein. Er kennt nicht nur die Bundesliga, sondern ein Stück weit auch die handelnden Personen bei Union. Oliver Ruhnert, mit dem er weiterhin als Chefscout eng arbeiten soll, kennt er schon aus den gemeinsamen Zeiten auf Schalke.

Dennoch ist die Verpflichtung von Heldt eine Art Richtungswechsel für Union. In Köpenick war man immer stolz darauf, dass man vor allem in Führungspositionen Menschen hatte, die sich voll und ganz mit dem Verein identifizierten, und im besten Fall sogar aus der Region kamen. Manche witterten darin sogar das Erfolgsgeheimnis. Wer mit Leib und Seele arbeitet, der macht es vielleicht besser als einer, der gestern in Stuttgart war und morgen nach Köln abhaut.

Union-Reporter Kit Holden ist zumindest ein bisschen skeptisch, was den neuen Geschäftsführer Horst Heldt betrifft.

So zumindest die Theorie. Mit Horst Heldt kommt jetzt jemand, der tatsächlich schon bei einigen Klubs gearbeitet hat. Zum ersten Mal wird bei Union in einer wichtigen Führungsrolle jemand verpflichtet, der schon bei seiner Ankunft einen großen Namen hat.

Vielleicht ist es genau das, was Union für die nächste Phase seiner Entwicklung auch braucht. Vielleicht geht es auch gut. Trotz seiner Schwierigkeiten in Hannover und Köln ist Heldt immerhin noch der Sportdirektor, der dem VfB Stuttgart zum Meistertitel und Schalke 04 ins Halbfinale der Champions League verholfen hat. Aber für den 1. FC Union Berlin ist es auch eine Kursänderung. Und damit vielleicht auch ein Risiko.