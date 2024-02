Ibrahim Maza von Hertha BSC Kicker mit gottgegebenem Talent

Berlin, da gibt es wohl keine zwei Meinungen, ist eine Stadt, die viel Abwechslung bietet. Für den Geschmack von Pal Dardai womöglich etwas zu viel. „Einige schaffen es vielleicht deswegen nicht, sich auf Fußball zu konzentrieren“, sagte der Trainer von Hertha BSC unter der Woche. Ein weiteres Problem laut Dardai: die „Negativität“, wie der Ungar es formulierte.

Er meinte damit wohl vor allem die hiesige Medienlandschaft. „Jeder findet immer etwas Negatives. Ich weiß nicht, wohin das führt. Aber das spüren auch die Spieler.“ Und deshalb, so war Dardai auf der Pressekonferenz zu verstehen, ist es alles andere als selbstverständlich, dass begabte Kicker überhaupt bei diesem Klub länger als nötig bleiben wollen.

Vor diesem Hintergrund ist in den vergangenen Tagen etwas geradezu Sensationelles passiert: Der wohl beste Fußballer der Zweiten Liga, Fabian Reese, hat seinen Vertrag bei Hertha BSC verlängert. Und am Donnerstag gab Hertha die Vertragsverlängerung mit dem hochtalentierten Torhüter Tim Goller bekannt. Der 19-Jährige unterschrieb bis 2027. Es gibt sie also noch, die Spieler, die den stadt- und pressebedingten Widerständen bei Hertha trotzen. Mitunter zeigen sie es auch in dieser Zweitligasaison.

Hertha hat mit acht Punkten Abstand auf einen Aufstiegs-Relegationsplatz noch Chancen auf Fußball in der Bundesliga in der kommenden Saison. Helfen würde dabei sicher ein Erfolg am Freitag im Berliner Olympiastadion gegen den Tabellenzweiten Holstein Kiel, dem Ex-Klub von Fabian Reese. Hertha erwartet mindestens 40.000 Zuschauer.

Vermutlich wird sich auch Offensivspieler Ibrahim Maza in Herthas Startelf befinden. Maza ist einer von diesen Spielern, von denen Pal Dardai ganz inständig hofft, dass sie sich nicht von den Möglichkeiten der Stadt verführen oder der Presse vertreiben lassen. Dardai kennt den Spieler schon lange, hat ihn bereits in der U16 trainiert.

Du hast ein Tempodribbling, unbeschreiblich. Du bist von Gott mit einem Riesentalent gesegnet. Bitte, bleib fleißig! Pal Dardai, Trainer Hertha BSC

Als Maza beim letzten Bundesliagspiel für Hertha in der vergangenen Saison zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des Klubs avancierte, sagte Dardai, dass der Teenager mit einem Talent gesegnet sei wie sonst keiner im Nachwuchs von Hertha. Dardai erzählte in Wolfsburg, dass er die ganze Familie zum Gespräch gebeten habe. „Du, Ibo“, sagte er bei dieser Gelegenheit, „wenn du weiter so faul bleibst, schaffst du gar nichts. Du hast ein Tempodribbling, unbeschreiblich. Du bist von Gott mit einem Riesentalent gesegnet. Bitte, bleib fleißig!“

Maza blieb fleißig, doch er hatte Pech. Sechs Monate musste er nach einer Meniskusverletzung pausieren. Bei dem gottgegebenen Talent ist es wahrscheinlich, dass er ein Faktor im Spiel der Berliner in der Hinrunde gewesen wäre – hätte er denn auflaufen können. Doch das könnte er nun tun. Für das Spiel gegen Kiel sind seine Aussichten auf viel Spielzeit gut. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er gegen Kiel von Anfang an spielt. Aber ich habe noch Zeit zu entscheiden, ob er startet oder Flo (Florian Niederlechner, Anm. d. Red.) und und Ibo wie in Braunschweig frisch von der Bank kommt. Wir werden etwas Variabilität reinbringen."

Der Vertrag von Maza läuft noch bis Sommer 2026. Dass Maza ein außergewöhnliches Talent ist, zeigt schon der Blick auf seinen Marktwert. Laut transfermarkt.de beträgt er 600.000 Euro, dafür, dass Maza verletzungsbedingt kaum gespielt hat, ist das viel Beraten wird Maza von CAA Stellar, einer der größten Spieleragenturen der Welt. Zu deren Klienten zählen Spieler wie Eduardo Camavinga von Real Madrid (Marktwert: 90 Millionen Euro) oder Jack Grealish von Manchester City (70 Millionen). Die Agentur hat ein gutes Gespür für große Fußballer – und ein riesiges Netzwerk. Bei Hertha würden sie den Vertrag mit Maza sicher so schnell verlängern, wie es nur geht. Maza-Fan Dardai, und nicht nur den, würde es freuen.