Interview mit Eisbären-Star Marcel Noebels „Ich habe immer gewusst, dass ich auch scheitern kann“

Marcel Noebels, gerade tobten die Spiele der Handball-EM durch die Arena. Wie so oft, wenn es sich nicht um Fußball dreht, gab es die Diskussion, wie andere Sportarten und ihre Sportler mehr Aufmerksamkeit bekommen können. Sie sind in einer ähnlichen Situation wie die Handballer als sehr erfolgreicher Eishockeyprofi. Werden Sie in Berlin wahrgenommen, wenn Sie auf die Straße gehen?

Es hat Vor- und Nachteile, wenn man in einer großen Stadt wohnt. Manchmal, wenn man ein Bierchen trinken gehen will, ist es ganz angenehm, wenn man nicht jedes Mal erkannt wird. Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere weiß, wo man herkommt und was man schon erreicht hat.

Ganz lustig ist, dass mich meistens Leute beim Einkaufen erkennen und dann sagen: „Wir sind Dauerkarteninhaber.“ Letztens bei Rewe ist mir passiert, dass die Kassiererin gesagt hat: „Ich kenne sie, oder?“ Wir sind aber nicht in einer Stadt wie Straubing oder Iserlohn. Wenn du da als Spieler öffentlich in der Nase bohrst, steht das den nächsten Tag irgendwo. In irgendeinem Keller in Kreuzberg kennt mich keiner.