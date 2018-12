Alfons Hörmann, Ihr Nachfolger als Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, hat zuletzt gesagt: Wenn die internationalen Sportverbände so geführt würden wie Dorfvereine, hätten wir einige Sorgen weniger. Hat er recht?

Bei allem Respekt vor meinem Nachfolger, aber hier muss man differenzieren. Er weiß aus seiner eigenen Erfahrung in einem internationalen Verband selbst am besten, dass es viele gut geführte internationale Verbände und viele gut geführte Dorfvereine gibt. Aber es gibt ein allgemeines Misstrauen gegen große internationale Organisationen. Dies beschränkt sich längst nicht nur auf den Sport, das gleiche haben Sie etwa im Bankenwesen, der Wirtschaft und in der Politik, insbesondere bei den Volksparteien.

Viele Menschen stehen aber gerade den Organisationen des Sports kritisch gegenüber.

Nein, es gibt ein Misstrauen gegenüber dem sogenannten Establishment schlechthin. Zugleich werden in der breiten Bevölkerung die Unterschiede zwischen den einzelnen Sportorganisationen und deren Verantwortlichkeiten meist nicht gemacht.

Werden Sie in diesem Winter nach Pyeongchang reisen?

Mir wird es terminlich leider nicht möglich sein, aber ein Vizepräsident des IOC wird mich bei den Ein-Jahres-Feierlichkeiten und dem damit verbundenen Kongress zum Thema Frieden und Sport vor Ort vertreten.

Aber es wäre doch interessant, was ein Jahr nach den Spielen dort aus dem Erbe der Winterspiele, die durchaus in der Kritik standen, geworden ist?

Das verfolgen wir selbstverständlich weiter. Das hängt nicht von einem Besuch ab. Ich war gerade vor zehn Tagen in Seoul mit den führenden koreanischen Politikern zusammen. Wir drängen darauf, dass die letzten erforderlichen Vereinbarungen zur Nachnutzung der Sportstätten zwischen der Zentral- und der Regionalregierung zum Abschluss kommen.

Bei den Winterspielen in Pyeongchang gab es eine gemeinsame koreanische Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft, bei der Handball-WM spielen Männer aus Süd- und Nordkorea in einem Team. Das Leistungsgefälle ist aber ziemlich groß zwischen Athleten aus beiden Ländern. Tut man den Sportlern einen Gefallen, wenn man sie in einem Team zusammenführt?

Dies ist ein Punkt, den wir im Februar mit Vertretern der Regierungen und der Nationalen Olympischen Komitees aus beiden Koreas vor dem Hintergrund der Erfahrung von Pyeongchang besprechen werden. Wir legen großen Wert darauf, dass nicht nur die beiden jeweiligen Nationalverbände einverstanden sind, sondern dass auch die Athleten in die Gespräche eingebunden werden. In Pyeongchang war bei vielen Eishockeyspielerinnen und bei der Trainerin eine Abwehrreaktion zu sehen. Das lag daran, dass die Mannschaft im Vorfeld nicht ausreichend mitgenommen worden ist.

Es ist schwer vorstellbar, dass Sportler unter dem autoritären Regime Nordkoreas ein Mitspracherecht bekommen.

Man muss es dem jeweiligen NOK überlassen, wie die Einbindung organisiert wird. In der Regel ist es aber so, dass solche Projekte für die nordkoreanischen Athleten eine Chance sind, weil sie ansonsten gerade in den Teamsportarten keine qualifizierte Mannschaft hätten. Der Erklärungsbedarf liegt da eher auf südkoreanischer Seite.

Video 00:37 Min. IOC-Präsident Bach lobt Olympia-Vorbereitungen in Tokio

Im Juni 2019 werden die Winterspiele 2026 vergeben. Die Bewerbungen von Stockholm und Mailand/Cortina d'Ampezzo sind wacklig. Wird es im Juni noch diese beiden Kandidaten geben?

Nun wollen wir das "wacklig" mal nicht als sich selbst erfüllende Prophezeiung herbeireden. Es sind zwei Kandidaten aus zwei Traditionsländern des Wintersports, die in den letzten zehn Jahren jeweils sieben Weltmeisterschaften im Wintersport ausrichteten und die zu 80 Prozent vorhandene oder temporäre Sportstätten nutzen wollen, was eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Kandidaten für die Winterspiele 2018 und 2022 ist. Das ist das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollen mit den Spielen dieses Mal zurück zu den Wurzeln. Ich bin sicher, dass wir 2026 einen hervorragenden Gastgeber für Olympische Winterspiele haben werden.

Gibt es einen Plan B, falls die beiden Kandidaten nicht zur Verfügung stehen?

Ein solcher Plan wäre ein Beitrag zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, und den wollen wir wirklich nicht leisten. Wir sehen, dass wir zwei Kandidaten haben. Das ist für jetzige Zeiten das Normalmaß, wenn sie auf die Anzahl von Kandidaten für andere Großereignisse schauen.

Woran liegt das?

Die Vergabe von Winterspielen ist eine zusätzliche Herausforderung. Das Thema Klimaerwärmung spielt eine Rolle. Eine ganze Reihe von Kandidaten scheiden aus, weil in niedrigeren Lagen keine Schneesicherheit mehr gegeben ist. Zum anderen gibt es die Tendenz, dass wegen des Klimawandels einige Wintersport-Destinationen die Investitionen umstellen, das heißt: keine weiteren Investitionen in den Wintersport. Stattdessen konzentrieren sich diese Orte auf Sommersport oder andere Formen des Tourismus.

Und der andere Grund?

Der andere Grund ist die veränderte politische Entscheidungsfindung, der wir alle ausgesetzt sind. In der gegenwärtigen, sehr unsicheren Lage in der Welt ist es sehr schwierig, Menschen von langfristigen Investitionen zu überzeugen. Diese Unsicherheit über die politische und wirtschaftliche Zukunft ist gepaart mit einer Misstrauenskultur, die sich gegen viele Projekte des sogenannten Establishments, wie beispielsweise Flughäfen oder Straßen- und Eisenbahnprojekte, richtet.