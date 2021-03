Rasenballsport Leipzig hat die Pflichtaufgabe im Titelrennen auf der Bielefelder Alm mühsam gelöst – und ist bereit für den Showdown mit dem FC Bayern nach der Länderspielpause. Der Treffer von Kapitän Marcel Sabitzer (46.) bescherte der überlegenen Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Freitagabend den 1:0 (0:0)-Erfolg bei der harmlosen und weiterhin stark abstiegsbedrohten Arminia. Leipzig verkürzte den Rückstand auf die Bayern vor deren Partie am Samstag gegen den VfB Stuttgart auf einen Punkt.

Leipzig dominierte die erste Halbzeit mit zeitweise knapp 90 Prozent Ballbesitz, blieb aber ungefährlich. Nagelsmann hatte seine Startelf nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt auf fünf Positionen verändert – und ließ in Bielefeld zunächst ohne echten Stürmer, aber mit einer offensiven Viererkette spielen.

Die Gastgeber, die mit dem Selbstvertrauen des 2:1-Sieges bei Bayer Leverkusen antraten, zogen sich weit zurück und beschränkten sich auf die Defensive. „Wir wollen einen Riesenfight liefern“, hatte Trainer Frank Kramer kurz vor der Partie bei „Dazn“ gefordert.

Die Leipziger Angriffe wurden zur Geduldsprobe. Mit vielen Zuspielen in der Abwehrreihe schon in der Bielefelder Hälfte versuchte der Tabellenzweite, die Lücke Richtung Tor zu finden. Zwischenzeitlich hatte Abwehrchef Willi Orban mehr Pässe gespielt als die gesamte Arminia-Elf (90 zu 89 in der 39. Minute).

Erst als es den Gästen gelang, das Tempo in einem Spielzug zu erhöhen, ergab sich spät die beste Chance der ersten Halbzeit: Den Schuss von Christopher Nkunku lenkte Ortega an die Latte. In der zweiten Halbzeit ging es viel schneller – nur 53 Sekunden nach Wiederanpfiff legte Dani Olmo für Sabitzer auf, der sein sechstes Saisontor erzielte.

Bielefeld tat sich schwer, die passende Antwort zu geben. Ein Schuss von Klos aus aussichtsreicher Position ging über das Leipziger Tor. Die Gäste bestimmten weiter die Partie, verpassten es aber, frühzeitig das zweite Tor zu erzielen. In der Schlussphase sah Kevin Kampl seine fünfte Gelbe Karte – er fehlt damit in zwei Wochen gegen die Bayern. (dpa)