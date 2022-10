Keine Lust auf ein Fest auf Gräbern Wie Städte, Kneipen und Fans mit der WM umgehen

Ein fliegendes weißes Gewand mit roter Aufschrift, das ausgelassen lacht und einen Ball vor sich her spielt – das ist das Maskottchen der diesjährigen Fußball-WM. Genannt wird es La’eeb, was im Arabischen so viel bedeutet wie „begabter Spieler“. Bei Bekanntgabe verkündete Weltverband Fifa, dass das Maskottchen „allen die Freude des Fußballs bringen“ solle, so wie es das französische Huhn, die kanadische Schneeeule und das brasilianische Gürteltier einst getan hatten.

