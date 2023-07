Klettern, Yoga und Bowling Hier können Kinder und Jugendliche während der Sommerferien Sport treiben

Am Mittwoch werden an den Berliner Schulen die Zeugnisse verteilt und am darauffolgenden Tag beginnen die Sommerferien. Sechs Wochen sind eine lange Zeit, da kann einem auch mal langweilig werden. Dabei gibt es in den Bezirken ein breites Angebot für Schüler und Schülerinnen, um gemeinsam Sport zu treiben, neue Sportarten auszuprobieren und Gleichaltrige kennenzulernen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.