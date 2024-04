Kurz vor dem Abstieg Der 1. FC Köln und die Angst vor dem großen Fall

Es gibt da eine Zahlenreihe, die FC-Fans schaudern lässt, sie lautet: 1998, 2002, 2004, 2006, 2012, 2018 – die Jahre des Abstiegs. Sechs Mal ist der 1. FC Köln schon aus der Fußball-Bundesliga in die zweite Klasse abgestürzt. Und wenn kein mittleres Wunder geschieht, ereilt den Traditionsverein dieses Schicksal bald ein siebtes Mal. Fünf Tage vor Ende der Bundesligasaison befindet er sich in einer unbequemen Lage. Der FC muss nicht nur punkten, er braucht gleichzeitig auch passende Ergebnisse der Konkurrenz. Nur so kann verhindert werden, dass die Kölner Reihe des Schreckens mit der Zahl 2024 ergänzt wird.