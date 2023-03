Laut Medienbericht FC Bayern trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann

Überraschung beim FC Bayern München. Trotz der Chance auf drei Titel in dieser Saison trennt sich der Verein laut Bericht der „Bild“ von seinem Trainer Julian Nagelsmann. Erst am vergangenen Wochenende hatten die Münchner 1:2 bei Bayer Leverkusen verloren.

Aktuell steht der Serienmeister nur auf Rang Zwei hinter Borussia Dortmund. Nach der Niederlage in Leverkusen hatte sich Spotvorstand Hassan Salihamidzic überraschend deutlich über den Auftritt der Mannschaft echauffiert: „Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen – das habe ich so selten erlebt.“

Als Nachfolger soll der deutsche Trainer Thomas Tuchel gehandelt werden. Tuchel trainierte bereits den BVB, Paris St. Germain und zuletzt den FC Chelsea. Ein offizielles Statement seitens des FC Bayern zur Personalsituation auf dem Trainerposten gibt es bisher nicht. (Tsp)

