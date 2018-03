Kimchi, comme ça (11)

Küchenphilosophien von und mit Birgitt Claus



Blindverkostung!



Das schlimmste, was passieren kann, ist das es nicht schmeckt. Hallo! Das ist wirklich nicht schlimm.



Das beste in Südkorea ist: tägliche Blindverkostung möglich! Ich kann weder Koreanisch sprechen noch lesen. Heute ist Samstag, die Stadt ist voller Menschen, Polizisten begleiten am Zebrastreifen Sehende über die Straße, ich fühle mich überbehütet. Wegen der vielen Menschen, die unterwegs sind, gibt es heute Streetfood, wie schön! Am Streetfood-Stand gibt es keine Geschmackspolizei. Gehen, oder nicht?



Ich bin allein unterwegs, mutig und bereit, die kulinarischen Geheimnisse der Straßen Pyeongchangs zu entdecken. Drei Minuten Fußweg, schon ist es soweit. Leicht zu erkennen: Zuckerwatte in zwei Farben. Hellblau und rosa, kulinarisch eher langweilig. Daneben: Streetfood, was noch nicht den Weg nach Europa gefunden hat. Sieben verschiedene Produkte, vier erscheinen mir entfernt vertraut: Industrielle gefertigte WeltWeitWurst, am Spieß gegrillt und mit dünnen Streifen Majo und Ketchup garniert, Reiskuchen in Fingerform, die ich gestern im Kochkurs kennengelernt habe, diesmal in roter Chilisuppe. Noch etwas, was wie frittierte Kartoffelstäbchen aussieht und kalt serviert wird, reizt mich nicht. Dicke Knubbel aus Teig am Spieß, wahrscheinlich Würstchen im koreanischen Schlafrock. Ich entscheide mich für das, was aussieht wie frittierte Gnocchi, und dann nehme ich noch die bräunlichen Riesenbohnen mit Rillen, in brauner Brühe. Die nette Frau würde das ja nichts verkaufen, was man nicht essen kann. Dunkelrestaurant sehenden Auges.



Das falsche Gnocchi enthält für mich undefinierbares Fleisch, ich vermute Bisonratte, aber nur, weil ich keine Ahnung habe, wie Bisonratte schmeckt. Und die Riesenbohnen schmecken so, wie ich mir Insekten vorstelle, nur ohne Chininpanzer. Es knackt nichts beim Zubiss. Was ist das??? Ich komme nicht dahinter. Ich mache Bilder, abends frage ich Jisu, eine unserer koreanischen Journalistinnen: Mini-Chicken-Nuggets und gekochte Seidenraubenlarven, sagt sie und schüttelt sich. Seidenraupenlarven, meint Jisu, sei ein uraltes Rezept, keiner isst das heute noch. Was für ein Glück, das die nette Frau sie nochmal (quasi für mich) zubereitet hat, sonst hätte ich die nie probieren können. Ist so wie noch schnell bei Rot über die Straße rennen, und dann noch den Bus erwischen.