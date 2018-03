Schaffelhuber kann nächstes Gold holen

Monoskifahrerin Anna Schaffelhuber kämpft am Sonntag um ihre zweite Goldmedaille. Die Siegerin der Abfahrt tritt ab 2.30 Uhr/MEZ (10.30 Uhr/Ortszeit) im Super-G an. Andrea Rothfuss, die zum Auftakt Silber holte, ist kurz davor in der stehenden Kategorie dabei. Im Langlauf ist Fahnenträgerin Andrea Eskau nach ihrem sechsten Platz im Biathlon-Sprint im Langlauf gefordert. Am Tag nach dem Sieg gegen die Neutralen Paralympischen Athleten stehen für das Curling-Team von Bundestrainer Bernd Weißer Spiele gegen die USA (01.35 MEZ) und China (11.35 Uhr MEZ) auf dem Programm. (dpa)