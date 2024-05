Marc Stein über Hertha BSC und die Stuttgarter Kickers „Lucien Favre, das war ganz großes Kino“

Herr Stein, was ist eigentlich die größere Sensation in Stuttgart: dass der VfB sich für die Champions League qualifiziert hat? Oder dass Sie mit den Kickers als Aufsteiger Tabellenerster in der Regionalliga Südwest sind?

Beides spricht für sich. Der VfB hat in dieser Saison einen tollen Job gemacht und sich mit den entsprechenden Ergebnissen belohnt. Aber wir haben – im Schatten des VfB und ein paar Ligen tiefer – auch unsere Fähigkeiten, die wir versuchen optimal umzusetzen. Es läuft auf jeden Fall besser, als wir uns erhofft haben.

Was war denn das Ziel vor der Saison?

Dass wir gut in der Regionalliga ankommen und als Aufsteiger eine sorgenfreie Saison spielen. Ich denke, das ist uns sehr, sehr gut gelungen (lacht).

Aber wenn man zwei Spieltage vor Schluss an der Spitze steht, will man vermutlich auch aufsteigen.

Wir sind Sportler. Das heißt: Grundsätzlich spielst du Spiele, um sie zu gewinnen. Trotzdem bleiben wir nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre demütig.

Wir wissen, wo wir herkommen, und wir sind die ganze Saison sehr gut damit gefahren, bei uns zu bleiben. Generell wollen wir heute dafür arbeiten, dass wir morgen bessere Kickers sind. Wenn die Entwicklung so gut anschlägt wie im Moment, dann sträuben wir uns auch nicht dagegen, diese Entwicklung weiter voranzutreiben.

Zur Person Marc Stein, Sportdirektor der Stuttgarter Kickers. © IMAGO/Pressefoto Baumann Marc Stein, 38, ist gebürtiger Potsdamer. Nach Stationen bei Lok Seddin, dem BFC Dynamo und Tennis Borussia Berlin feierte er in der Saison 2005/06 bei Hansa Rostock sein Profidebüt. Im Sommer 2008 wechselte der Linksverteidiger zu Hertha BSC. In zwei Jahren bestritt Stein für die Berliner insgesamt 58 Pflichtspiele. Im Dezember 2021 beendete er seine aktive Karriere. Seit Anfang 2022 ist er Sportdirektor der Stuttgarter Kickers

Wie schätzen Sie das Aufstiegsrennen ein?

Es ist eine richtige spannende Geschichte. Wir haben zwei Spieltage vor Schluss einen Punkt Vorsprung vor den U-23-Teams von Hoffenheim und Stuttgart. Wir wollen aber gar nicht auf die anderen schauen, sondern nur auf uns. Den Rest können wir eh nicht beeinflussen.

Warum steht die Mannschaft so gut da?

Wir sind insgesamt sehr homogen. Wir haben keine großen Schwächen. Und die Schwächen, die wir haben, die versuchen wir als Gemeinschaft aufzufangen. Alle arbeiten für den Erfolg. Daraus ziehen wir unsere Energie.

In den beiden Jahren, die ich jetzt hier bin, haben wir schon etwas geschaffen: ein gewisses Selbstverständnis, dass man sich immer weiter entwickeln will. Das ist eine Kultur, die wir implementieren wollen.

Wie ist der Stellenwert der Kickers in der Stadt – gerade in dieser Saison, in der der Schatten des VfB vielleicht noch ein bisschen größer ist?

Der mediale Fokus liegt eher nicht auf uns. Trotzdem versuchen wir uns zu positionieren: Wir versuchen nahbar und familiär zu sein und unsere Nische zu bedienen. Das ist tatsächlich Fußball pur.

Wir wollen nicht immer so klein bleiben. Marc Stein über seine Ziele mit den Stuttgarter Kickers

Was bedeutet es, Sportdirektor bei einem anfangs Fünft- und jetzt Viertligisten zu sein?

Man kann schon sagen, dass die Aufgaben vielfältiger sind. Wir müssen die ganze Bandbreite mit weniger Personen abdecken. Trotzdem muss ich mich in erster Linie auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, damit die sportliche Entwicklung vorangeht.

Das ist eine sehr, sehr gute Schule. Denn wir wollen nicht immer so klein bleiben. Wir wissen, dass wir eine Strahlkraft haben, mit dem Namen und den Erfolgen der Vergangenheit.

Die Fans der Stuttgarter Kickers, die insgesamt zwei Jahre in der Bundesliga gespielt haben, träumen von der Rückkehr in den Profifußball. © IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Erfolg des VfB hat ebenfalls eine starke Berliner Komponente: mit Sebastian Hoeneß als Trainer, seinem Assistenten Malik Fathi und Maximilian Mittelstädt. Haben Sie Kontakt untereinander?

Ich kenne Basti und Malik noch aus meiner Zeit bei Hertha. Basti war damals in der U 23 Führungsspieler, und Malik war gefühlt mein Vorgänger als linker Verteidiger. Wir schätzen uns sehr. Es gibt auch immer mal wieder einen Austausch. Ich freue mich, Gleichgesinnte in Stuttgart zu haben.

Mit Sebastian Hoeneß haben Sie sogar mal zusammen für die U 23 von Hertha auf dem Platz gestanden.

Gegen Halle, kann das sein?

Schaffen die Kickers den Durchmarsch? Zwei Spieltage vor Schluss dürfen die Stuttgarter Kickers vom Durchmarsch aus der Oberliga in die Dritte Liga und damit von der Rückkehr in den Profifußball träumen. Der Aufsteiger führt die Tabelle der Regionalliga Südwest mit 60 Punkten vor den zweiten Mannschaften der TSG Hoffenheim, des VfB Stuttgart (je 59 Punkte) und von Eintracht Frankfurt (56) an. Die Kickers, die in den Spielzeiten 1988/89 und 1991/92 der Bundesliga angehörten, müssen noch gegen Freiberg (Tabellenfünfter) und Homburg (Sechster) spielen. Der Meister der Südweststaffel steigt direkt in die Dritte Liga auf.

Gegen den Goslarer SC, im Mai 2010. Hertha hat 4:0 gewonnen.

Okay. Dass wir mal zusammen auf dem Platz standen, das ist mir zumindest in Erinnerung geblieben. Bastis Vater…

… Dieter Hoeneß …

… war ja damals Manager bei uns. Dadurch ist die Beziehung schon noch vorhanden.

Dieter Hoeneß war immer ein Mann, auf dessen Wort man sich verlassen konnte. Marc Stein, früherer Profi bei Hertha BSC

Wie haben Sie Hoeneß als Manager erlebt?

Dieter Hoeneß war immer ein Mann, auf dessen Wort man sich verlassen konnte. Er hatte klare Vorstellungen von dem, was er wollte, und auch von dem, was er nicht wollte. Und er hat klare Ansagen gemacht. Das ist bei mir hängengeblieben. Weil ich inzwischen selbst gemerkt habe: Wenn du Dinge offenlässt, entstehen eher mehr Baustellen.

Sie haben von 2008 bis 2010 bei Hertha BSC gespielt. Welchen Rang nehmen diese beiden Jahre in Ihrer Karriere ein?

Es waren zwei sehr, sehr schöne Jahre. Es ist ja sehr selten, dass man da, wo man aufgewachsen ist …

… Sie sind in Potsdam geboren und haben in Berlin beim BFC Dynamo und bei Tennis Borussia in der Jugend gespielt …

… auch Bundesliga spielen darf. Die Erfahrungen mit dem Uefa-Cup und der Europa League sind toll gewesen.

Auf der anderen Seite hat das zweite Jahr mit meiner Verletzung gezeigt, wie schnell es auch in die andere Richtung gehen kann. Auf einmal bist du raus. Aber das muss man akzeptieren: Das ist der Sport. Trotzdem würde ich die Erfahrung nie missen wollen.

Marc Stein in seiner Zeit als Spieler bei Hertha BSC mit Trainer Lucien Favre. © imago sportfotodienst

Wie haben Sie Hertha erlebt, als Sie von Hansa Rostock nach Berlin kamen?

Hertha war damals ein sehr heterogener Haufen, sehr multikulturell. Aber was uns alle geeint hat: Alle wollten kicken, alle wollten fußballerisch was bewegen. Das war für mich schon prägend.

Und sie hatten mit Lucien Favre einen speziellen Trainer.

Einen positiv verrückten, würde ich sagen. Lucien war wirklich Perfektionist. Er hat von der Mannschaft viel gefordert. Die Mannschaft hat aber auch viel geliefert in der Zeit. Er konnte das sehr gut moderieren. Ich habe auch selten einen Trainer erlebt, der den Spielern mit so viel Höflichkeit und Respekt begegnet ist. Das war ganz großes Kino.

Lucien Favre war wirklich Perfektionist. Er hat von der Mannschaft viel gefordert. Marc Stein über seinen Trainer bei Hertha BSC

Was waren Ihre Erwartungen, als Sie nach Berlin gekommen sind?

Ich habe versucht, den nächsten Schritt zu machen. Ich wollte einfach spielen. Spezielle Ziele hatte ich nicht. Im ersten Jahr hat es super geklappt. Immer, wenn ich gesund war, habe ich auf dem Platz gestanden. Mit Europacup und DFB-Pokal bin ich auf fast 50 Spiele gekommen. Damit muss man auch erst einmal umgehen.

Frank Pagelsdorf, der Sie in Rostock trainiert hatte, hat bei Ihrem Wechsel zu Hertha gesagt: „Der hat das Zeug zum Nationalspieler.“

Dass er das so eingeschätzt hat, ist natürlich eine große Ehre. Ich habe mit vielen Leuten zusammengespielt, die sehr viel mehr Potenzial hatten als ich. Aber ich habe immer versucht, das Maximale herauszuholen. Und das habe ich bis zu einem gewissen Punkt auch sehr gut geschafft. Zu noch mehr hat es vielleicht einfach nicht gereicht.

Aber es ist okay so, wie es ist. Ich bin nicht traurig. Dass ich kein Nationalspieler geworden bin, lag eher daran, dass andere besser waren als ich.

Hätten Sie zu Beginn der Saison 2008/09 gedacht, dass Hertha um die deutsche Meisterschaft würde mitspielen können?

Es war nicht gleich alles top am Anfang. Aber wir sind ganz gut in die Saison reingekommen, die Mannschaft hat an Selbstvertrauen gewonnen, sich von Spiel zu Spiel mehr getragen und auch ein gewisses Selbstverständnis entwickelt. Das war wie im Flow. Davon haben wir bis zum Schluss gezehrt.

Der kurze, aber heftige Traum vom Titel. Im Frühjahr 2009 brachte Herthas Mannschaft sogar Manager Dieter Hoeneß zum Tanzen. © imago sportfotodienst

Am Ende hat es nicht ganz zum großen Wurf gereicht. Am letzten Spieltag ist Hertha noch auf Platz vier zurückgefallen und hat dadurch die Teilnahme an der Champions League verpasst. Was würden Sie aus heutiger Sicht sagen: dass Sie eine Riesenchance verspielt haben? Oder: dass Sie das Maximum herausgeholt haben?

Die ersten elf, zwölf, dreizehn Spieler waren schon herausragend für die Bundesliga. Wir hatten drei super Stürmer mit Marko Pantelic, Andrej Woronin und Raffael. Dazu gute junge Spieler. Insgesamt aber waren wir nicht so breit aufgestellt, um das bis zum Ende durchzuziehen. Da waren andere Mannschaften einfach besser. Trotzdem war es ein herausragendes Jahr.

Auch, weil Hertha damals Berlin verzückt hat?

Es war zum ersten Mal seit langem wieder so, dass man in der Stadt die Begeisterung für Hertha gespürt hat. Ich erinnere mich noch an unser Heimspiel gegen den VfL Bochum, zu dem 70.000 Zuschauer gekommen sind. Das hat es vorher nie gegeben.

Das war schon ein Meilenstein und insgesamt eine herausragende Saison, in der wir vom Gefühl her ein bisschen über dem Schnitt gespielt haben. Leider hat es am Ende nicht gereicht.

Das war wie im Flow. Marc Stein über die Saison 2008/09, in der Hertha lange um die Meisterschaft mitgespielt hat

Wie sehr hat die Mannschaft selbst denn daran geglaubt, etwas ganz Großes erreichen zu können?

Wir haben schon daran geglaubt – zumal wir ja auch bis zum vorletzten Spieltag eine realistische Chance auf den Titel hatten. Leider hat es in ein oder zwei Spielen nicht so geklappt, wie wir es uns gerne gewünscht hätten.

Wenn wir im letzten Heimspiel gegen Schalke nicht 0:0 spielen, als der Ball dreimal gegen den Pfosten fliegt, einmal gegen die Latte und wir noch dreimal den Torwart anschießen – wie wäre es dann gewesen? Umso bitterer war das Jahr danach.

In der folgenden Saison ist Hertha abgestiegen. Was ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?

Puh, schwer zu sagen. Das ist lange her, und eigentlich war ich damals wegen meiner Verletzung schon zu weit weg, um das im Detail beurteilen zu können.

Andrej Woronin ist zurück nach Liverpool, der Vertrag von Marko Pantelic wurde nicht verlängert, dazu ist Josip Simunic relativ kurzfristig nach Hoffenheim gewechselt. Dadurch sind drei Eckpfeiler weggebrochen, die unsere Mannschaft getragen haben.

Als Team konnten wir diesen Qualitätsverlust nicht kompensieren, auch weil wir in dieser Saison viele Verletzte hatten. Aber dass es gleich so krass wird, das hat viele überrascht.

Nach dem Abstieg sind Sie zum FSV Frankfurt gewechselt. Wollten Sie weg?

Mein Vertrag galt nur für die Erste Liga, und durch den Abstieg war er nicht mehr gültig.

Hat Hertha versucht, Sie zu halten?

Nein, aber das muss man als Sportler akzeptieren. Durch meine Verletzung war ich fast ein Jahr raus, es hatte diverse Trainerwechsel gegeben, dazu war Dieter Hoeneß von Michael Preetz als Manager abgelöst worden. Da kann man schon mal durch das Raster fallen.

Für mich war das in dem Moment schade, auch traurig. Aber ich habe das als Erfahrung abgebucht. Ich bin niemandem böse, weil er mal eine Entscheidung gegen mich getroffen hat.

Gibt es etwas, das Sie aus den beiden extremen Jahren bei Hertha für Ihre aktuelle Tätigkeit mitgenommen haben?

Punkt eins: Dass jedes Jahr anders ist. Punkt zwei: Ruhe und Geduld zahlen sich am Ende aus. Und Punkt drei, das ist der allerwichtigste: Man muss von seinem eigenen Weg überzeugt sein.