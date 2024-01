Mit der Deutschen Bahn zu Handball-EM? ... oder aufs Abstellgleis!

Das wird eine Gaudi am Mittwoch bei der Handball-Europameisterschaft. Vor dem Weltrekordspiel im Düsseldorfer Fußballstadion passt alles, sogar die Sponsoren des Deutschen Handball-Bundes (DHB) und der Veranstaltung.

Der gemeine Fan kann umweltfeindlich klimaneutral mit der Deutschen Bahn anreisen, auf dem Weg zum Bahnhof kann er oder sie sich noch mit Proviant eindecken, am besten bei Lidl, dem DHB-Trikotsponsor, das wird ein Mordssp…

Okay, Pech gehabt. Die Bahn wird ab Mittwoch bestreikt, der Supermarktgigant eines der Reichsten im Lande soll angeblich Probleme mit dem Nachschub in den Filialen haben. Blockaden der Bauern könnten die Logistik lahmlegen, unken Menschen in den Sozialen Netzwerken.

Dümmer kann es eigentlich kaum laufen zum EM-Eröffnungstag. Doch, posaunt ein Schweizer Kollege im Newsroom des Tagesspiegels herum. Wenn die Schweiz dann noch gewinnt und so. Kurz überlegt und dann geantwortet: Deutschland ist doch Käse für die Schweiz. Zumindest im Handball (Fußball, Eishockey und so weiter). Vergiss es!

Dann die erlösende Nachricht, dass es keine Lieferprobleme bei Lidl gibt (haben die sich doch tatsächlich vertan in den Socials). Ein gutes Omen: Spätestens, wenn um 20.45 Uhr der erste Ball durch die Düsseldorfer Arena fliegt, wird alles gut! Versprochen.