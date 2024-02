Mit Kostüm, Gesang und DFL-Protest Die Darts-Weltspitze in Berlin

Ein wenig erinnert der Anblick in der Mercedes-Benz Arena am Donnerstagabend an eine wilde Mottoparty. Vokuhila-artige Frisuren, bunte Perücken, Schleifen und grüne Schornsteinfegerhüte stechen aus den Zuschauermassen hervor, begleitet von ausgelassener Kneipenstimmung und lautem Jubeln. Doch die rund 10.000 Zuschauenden haben sich nicht etwa versammelt, um Karneval zu feiern, sondern, um den zweiten Spieltag der Darts Premier League zu zelebrieren.