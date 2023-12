Nach langer Verletzungspause Paul Drux feiert ein erfolgreiches Comeback bei den Füchsen

Die Handballer der Füchse Berlin hatten am Samstagabend gleich doppelten Grund zur Freude. Zunächst gewannen die Berliner beim TBV Lemgo Lippe 32:29. Aber noch mehr Freude bereitete das Comeback von Kapitän Paul Drux nach seinem Achillessehnenriss Ende April. „Wir sind megaglücklich“, sagte Trainer Jaron Siewert, der am Donnerstag gemeinsam mit Vorstand Sport Stefan Kretzschmar seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte.

Drux hatte nach dem Ende seines Leidensweges allen Grund zum Strahlen. „Es war durchweg wirklich schön. Da merkt man, was man die letzten siebeneinhalb Monate vermisst hat und wofür man gearbeitet hat. Das hat sich definitiv gelohnt“, sagte der 28-Jährige bei Dyn. Der Kapitän kam in der 14. Minute in die Partie.

Eigentlich sollte Drux zunächst nur in der Abwehr spielen, durfte in der zweiten Halbzeit dann aber auch in der Offensive ran. „Ich habe die beiden Trainer schon murmeln hören und konnte mich drauf vorbereiten“, sagte er. Damit gerechnet hatte er allerdings nicht. „In dieser entscheidenden Situation kam das dann doch ein bisschen überraschend“, sagte er.

Während der Partie hatte er kaum körperliche Probleme. „Auch im Training hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Meine Achillessehne fühlt sich super an. Die Kraft ist schon sehr gut und die Docs waren in jedem Fall zufrieden.“ Bei 100 Prozent ist der Rückraumspieler nach der langen Pause aber noch nicht. „Klar ist die Bewegung noch ein bisschen eingeschränkt, das darf sie aktuell aber auch noch sein“, sagte Drux.

Zwei Spiele stehen für die Füchse nun bis zur Europameisterschaftspause noch an. Am Dienstag gegen den Tabellensechzehnten TVB Stuttgart (19.00 Uhr), am Donnerstag gegen den SC DHfK Leipzig (20.00 Uhr/jeweils in der Max-Schmeling-Halle). Dann können die Berliner ihre bisherige famose Hinrunde noch krönen.