Nach Schreckensszenario im Ausland Marko Katic möchte beim VfL Potsdam wieder durchstarten

Turbulent beschreibt es nur im Ansatz. Gerade einmal fünf Tage war Marko Katic in Potsdam, bevor er mit dem VfL Potsdam das erste Mal in der zweiten Handball-Bundesliga auf dem Parkett stand. „Da sieht man mal, wie schnell alles gehen kann“, sagt der 21-jährige Rückraum-Spieler, der zuletzt ganz andere Verhältnisse gewöhnt war. An sich stünde der Österreicher nämlich eigentlich noch beim spanischen Traditionsklub Ademar León unter Vertrag.