Nach Verkauf der Anteile Lars Windhorst nicht mehr Mitglied bei Hertha

Das Kapitel von Lars Windhorst ist bei Hertha BSC endgültig beendet. Der 46-Jährige, der seine Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA an die US-Investmentfirma 777 Partners verkauft hatte, sei am vergangenen Samstag als Mitglied aus dem Verein ausgetreten, bestätigte ein Sprecher von Windhorsts Firma Tennor am Freitag.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Der Klub teilte der Zeitung mit: „Bei Hertha BSC ist ein Schreiben mit der Kündigung der Mitgliedschaft des Vereinsmitglieds Lars Windhorst eingegangen.“

Windhorst hatte seit 2019 insgesamt 374 Millionen Euro bei Hertha investiert – ein für die Bundesliga einmaliges Einzel-Investment, die das US-Unternehmen nun abgelöst hat. Die Zeit des 46-Jährigen bei den Berlinern war von viel Unruhe und Missverständnissen geprägt.

Windhorst hatte Ende November nach einem Streit über eine mutmaßliche Spionage-Affäre gegen den früheren Präsidenten Werner Gegenbauer verkündet, dass er seine Anteile an 777 Partners veräußern wolle. Windhorst wies die Vorwürfe in der Affäre stets zurück. (dpa)

