Neue DEL-Saison Eisbären Berlin starten mit Heimspiel gegen Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt ist der Auftaktgegner der Eisbären Berlin in der kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt es am 15. September (19.30 Uhr) zum Duell mit den Oberbayern. „Vorjahresfinalist Ingolstadt gehört zu den Top-Teams der Liga. Wir freuen uns aber auf diese Herausforderung“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Nach der Eröffnungspartie folgen für die Eisbären gleich vier Auswärtspartien bei der Düsseldorfer EG (17. September/16.30 Uhr), den Augsburger Panthern (22. September/19.30 Uhr), Adler Mannheim (24. September/14.00 Uhr) und den Schwenninger Wild Wings (29. September/19.30 Uhr). Das zweite Heimspiel der Saison steht am 1. Oktober (14.00 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers an.

Die letzte von 52 Hauptrunde-Partien ist für den 8. März 2024 gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Berlin angesetzt. Anschließend folgen die Play-offs. (dpa)