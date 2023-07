Neuseeland und die Fußball-WM der Frauen Falsche Fans und verschenkte Tickets

Fußball ist in Neuseeland ein weitgehend unbekanntes Spiel. Und über die Randsportart wird sich wenige Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft der Frauen hier und da auf den beiden Inseln schon mal belustigt. Ein großes neuseeländisches Internetportal etwa gibt Anleitungen, wie man vortäuscht, ein Fußball-Fan zu sein. So nach dem Motto: Regeln zu lernen, das lohnt nicht. In ein paar Wochen redet hier eh keiner mehr von dieser Sportart, egal ob wir sie nun Football oder Soccer nennen. Cooler Tipp an die Fans auf Zeit: Lernt die Abseitsregel nicht, sagt einfach dann und wann, wenn ihr ein Spiel vor dem TV schaut, euren Freunden: „Für mich war das jetzt Abseits“. So ein Spruch mache Eindruck.