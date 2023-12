Niederlage gegen Zweitligist Hannover Eisbärinnen verpassen Pokal-Final Four

Das Team der Eisbärinnen aus der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) scheiterte am Samstagabend im Pokalviertelfinale auswärts bei Zweitligist EC Hannover. Die Berlinerinnen führten vor über 500 Zuschauenden im Eisstadion am Pferdeturm bis zur 59. Spielminute durch einen Treffer von Ashley Stratton mit 1:0, mussten dann aber den Ausgleich hinnehmen. Die Niedersachsen hatten alles auf eine Karte gesetzt und die Torhüterin zugunsten einer sechsten Feldspielerin vom Eis genommen. In der Verlängerung gelang dann den Gastgeberinnen nach vier Minuten und drei Sekunden der überraschende Siegtreffer.

Die Eisbärinnen konnten verletzungs- und krankheitsbedingt nur elf Spielerinnen und eine Torhüterin aufbieten. Im vergangenen Jahr holten die Hohenschönhausenerinnen noch die Silbermedaille im DEB-Pokal.

„Das Spiel war eine wichtige Erfahrung für alle Beteiligten. Die Mädels haben wirklich bis zum Schluss gekämpft“, sagte Cheftrainer Phil Richter hinterher und fand auch was Positives im Ausscheiden. „So können wir uns jetzt auf die Liga und den Kampf um den vierten Platz konzentrieren.“ (Tsp)