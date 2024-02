Oberligist aus Berlin-Charlottenburg CFC Hertha 06 insolvent und aufgelöst

Der Charlottenburger Fußball-Club Hertha 06 existiert nicht mehr. Der Verein, der 1906 unter dem Namen CFC Vorwärts gegründet worden war und zuletzt rund 700 Mitglieder hatte, wurde mit der Eintragung ins Vereinsregister am 5. Februar rechtskräftig aufgelöst.

Grund ist die Abweisung eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse. Heißt: Hertha 06 ist so pleite, dass nicht mal genug Geld da ist, um die Kosten des Verfahrens zu decken. Der „Kicker“ schrieb Anfang der Woche von „30.000 bis 40.000 Euro Verbindlichkeiten beim Fiskus, den Krankenkassen und der Berufsgenossenschaft“.

Als Konsequenz der Auflösung ist der Klub nicht mehr Mitglied im Berliner Fußball-Verband (BFV) und damit vom Spielbetrieb ausgeschlossen. „Mit der Auflösung eines großen Berliner Fußballvereins umzugehen, ist weder eine alltägliche noch eine erfreuliche Situation“, sagte BFV-Präsident Bernd Schultz. Alle Ergebnisse der zuletzt 13 noch im Bereich des BFV gemeldeten Mannschaften werden gestrichen.

Das dürfte aller Voraussicht auch für das erste Männer-Team in der Oberliga gelten. Der hier zuständige Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat sich zu dem Fall bisher zwar nicht abschließend geäußert, die Satzung ist aber deutlich. In Paragraph 6 heißt es: „Die klassenhöchste Herren-Mannschaft eines Vereins, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder bei dem die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird, gilt als Absteiger in die nächste Spielklasse und rückt insoweit am Ende des Spieljahres an den Schluss der Tabelle.“

In der Oberliga wurden bereits die letzten zwei Spiele von Hertha 06 abgesagt, zuletzt lag die Mannschaft auf Platz zehn. Die Streichung aus dem Spielbetrieb dürfte sich nicht nur auf den Abstiegs-, sondern auf den Aufstiegskampf auswirken. Denn während Tabellenführer Lichtenberg 47 in der Hinrunde nur 2:2 gegen die Charlottenburger spielte, siegte der punktgleiche Zweite Hertha Zehlendorf mit 4:2. In der korrigierten Tabelle müssten die 47er nun zwei Punkte vor dem Verfolger liegen.

Die rund 700 Mitglieder von Hertha 06 müssen sich nun einen neuen Verein suchen. „Aus der rechtskräftigen Auflösung des CFC Hertha 06 folgt, dass sich alle bisher dort gemeldeten Spieler:innen mit sofortiger Wirkung bei jedem anderen Verein im BFV anmelden können und dort auch ohne Zustimmung des CFC Hertha 06 spielberechtigt sind“, erklärte Jan Schlüschen-Hesterberg, BFV-Vizepräsident Recht.