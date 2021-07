- Einen Tag nach dem Team-Gold für die deutschen Dressurreiterinnen ist Jessica von Bredow-Werndl im Baji Koen Equestrian Park erneut Olympiasiegerin geworden. Teamkollegin Isabell Werth sicherte sich Silber.

- Deutschlands Handballer haben im Olympia-Turnier die zweite Niederlage im dritten Vorrundenspiel kassiert. Die DHB-Auswahl verlor am Mittwoch gegen Rekord-Weltmeister Frankreich mit 29:30 (13:16) und belegt in der Gruppe A mit 2:4 Punkten vorerst nur den vierten Platz. Nächster Gegner der deutschen Mannschaft ist am Freitag Norwegen.

- Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen in Tokio den Mehrkampf der Turner mit einem 18. Platz beendet. Der deutsche Meister aus Unterhaching kam am Mittwoch im Ariake Gymnastics Center auf 81,290 Punkte. Ein besseres Resultat verhinderte ein unfreiwilliger Abgang am Reck.

- Der frühere Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov hat sich ins Halbfinale des olympischen Tischtennis-Turniers gekämpft und darf auf seine zweite Einzelmedaille hoffen.

- Die Basketballerinnen aus den USA und die Athleten aus Lettland sind die ersten Olympiasieger im 3x3-Basketball.

- Patrick Hausding hat nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit Lars Rüdiger seinen Karriereplan ohne die Olympischen Spiele 2024 in Paris bekräftigt. „Drei Jahre hört sich nicht viel an, für mich klingt das wie eine Dekade“, sagte der 32-Jährige am Mittwoch in Tokio.

- Im Judo muss sich Eduard Trippel dem Georgier Lascha Bekauri geschlagen geben und gewinnt Silber

- Schwimmerin Sarah Köhler holte Bronze über 1500 Meter Freistil. Es ist die erste Medaille für die Beckenschwimmer seit Britta Steffen 2008.