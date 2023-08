Regionalliga Nordost der Frauen Fünf Berliner Vereine mit ambitionierten Plänen

Die Regionalliga Nordost hat am Sonnabend gestartet mit dem Spiel zwischen dem FC Viktoria und der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam, und die Favoritinnen aus Berlin setzten sich mit 3:0 durch. Bereits am Sonntag steht ein altbekanntes Stadtderby an: Hertha BSC empfängt den 1. FC Union um 15 Uhr im Stadion auf dem Wurfplatz in der Friedrich-Friesen-Allee. Auch die beiden weiteren Berliner Teams Türkiyemspor (bei RB Leipzig II, 13 Uhr) sowie Aufsteiger Berolina Mitte (gegen den 1. FFV Erfurt, 15 Uhr, Jahn-Sportpark) legen am Sonntag los.