Rugby Klub 03 unter Druck Aufbruch trotz Abstiegskampf

Die Anspannung ist groß beim Berliner Rugby Klub 03 vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde. Als aktuell sechstplatziertes Team der Bundesliga Nord/Ost stehen die Weißenseer derzeit noch unmittelbar vor der Abstiegszone.

Allerdings tritt der RK 03 am Samstag (15 Uhr) beim Vierten RC Leipzig als großer Außenseiter an. Und weil der FC St. Pauli – aktuell Siebter – den TSV Victoria Linden zum Showdown um den Klassenerhalt empfängt, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine der beiden Mannschaften noch vorbeizieht.

Im Rugby kann selbst ein Verlierer einen Bonuspunkt erhalten, insofern ist es bei einem Vorsprung von derzeit nur fünf Punkten auf den letzten Platz sogar noch möglich, dass die Berliner bis auf diesen Rang durchgereicht werden. „Ich bin aber guter Dinge, dass dieser Fall nicht eintritt“, sagt Falk Duwe, Trainer des RK 03.

Weil es momentan in der zweiten Bundesliga keine Nord-, sondern nur eine Ostgruppe gibt, fällt die Relegation aus. Was zumindest dafür sorgt, dass bereits der siebte Platz den Klassenerhalt sichert. Im Gegensatz zum Vorjahr, als der Berliner SV 1892 auf den Aufstieg verzichtete, weil die Strukturen im Verein noch nicht darauf ausgerichtet waren, wird es diesmal allerdings einen Liganeuling in der kommenden Saison geben. Und entsprechend ein Team, das in die Zweitklassigkeit rutscht.

Der Abwärtstrend beim RK 03 wurde zu lange hingenommen

Trotz dieser angespannten Situation sieht Duwe seine Mannschaft grundsätzlich auf dem richtigen Weg, nachdem es im vergangenen Jahr zu einem tiefgreifenden Umbruch gekommen war. „Gerade im Amateurbereich braucht es einfach Zeit, bis Veränderungen greifen“, sagt der frühere Nationalspieler, der die Mannschaft mit seinem Trainerteam seit dem Sommer anleitet.

Rugby-Bundesliga Nord/Ost Hannover 78 55 Punkte Berliner RC 53 P. Germania List 52 P. RC Leipzig 45 P. Hamburger RC 29 P. RK 03 15 P. FC St. Pauli 14 P. Victoria Linden 10 P. Stand: 13. Spieltag

Entsprechend wird es in den kommenden Jahren – den Klassenerhalt vorausgesetzt – weiterhin eher darum gehen, sich zu konsolidieren und im besten Fall mal nicht bis zum Schluss gegen den Abstieg zu kämpfen. Um es irgendwann wieder mit dem Lokalrivalen Berliner Rugby Club oder dem aktuellen Nord-Ost-Primus Hannover 78 aufnehmen zu können, wird wohl noch einige Zeit vergehen.

Dennoch gebe es klare Indizien, dass es langsam wieder aufwärts geht: „Wir haben wieder eine große Spielergruppe im Training“, sagt Duwe. Was zum einen dafür sorgt, dass sich durch die Konkurrenzsituation die Intensität erhöht. Zudem zeigt sich ganz grundsätzlich, dass es wieder attraktiver geworden ist, für den RK 03 Rugby zu spielen.

Man muss den Spielern etwas anbieten, ohne eine Geldtasche dabei zu haben. Trainer Falk Duwe über die Herausforderung, Jugendliche beim Sport zu halten

In den vergangenen Jahren mussten die verdienten Spieler früherer Jahre noch so manche Lücke stopfen und sich sprichwörtlich zerreißen zwischen Privatleben, Beruf und Sport. „Irgendwann kommst du aber in ein Alter, wo du beim Sport einfach kürzertreten musst“, sagt Duwe. Schon vor einigen Jahren habe sich das abgezeichnet. Das Gegensteuern hat dann aber nicht in der Konsequenz stattgefunden, wie es nötig gewesen wäre.

„Jetzt haben wir eine starke U16 und richtig gute U18-Jungs“, frohlockt Duwe. Sie sollen in Ruhe reifen und eines Tages den erfahrenen Spielern den Platz streitig machen. Aber gerade der Übergang vom Jugend- in den Männerbereich gestaltet sich im Amateurbereich oft schwierig. „Man muss diesen Spielern etwas anbieten, ohne eine Geldtasche dabei zu haben“, weiß Duwe – Lehrgänge zum Beispiel oder Auslandsaufenthalte.

Der RK 03 wird von vielen Vereinen beneidet um seine Anlage in Weißensee. Die Strukturen und Voraussetzungen sind also gut, um langfristig wieder eine bessere Rolle zu spielen. „Unsere Mannschaft bleibt weitgehend zusammen“, sagt Duwe. Auch das ist ein wichtiges Indiz für die angestrebte Kontinuität. Entsprechend sei ihm nicht bange vor dem Wochenende und schon gar nicht vor der Zukunft.

„Wir haben es selbst in der Hand“, sagt er. Das gilt für das letzte Saisonspiel in Leipzig und übergeordnet natürlich auch für die Entwicklung im Verein.