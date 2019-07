100 Millionen Euro sind viel Geld. Gerade für einen Fußball-Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt. Diese runde Summe wird Stürmer Sebastian Haller voll machen, der die Frankfurter für rund 40 Millionen Euro verlässt und sich dem englischen Klub West Ham United anschließt. Nach Luka Jovic, der für rund 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, ist Haller bereits der zweite Leistungsträger, der diesen Weg geht. Einen Weg, der nach dem überragenden Erfolg in der abgelaufenen Europa-League-Saison nur folgerichtig erscheint. Der aber auch ein Weg ist, der die Ambitionen von Vereinen wie der Eintracht im Keim erstickt.

Es ist das Schicksal der mittelklassigen Vereine, die überraschenden internationalen Erfolg haben. Eintracht Frankfurt konnte bereits vor dem Halbfinale der Europa League erahnen, dass sie sehenden Auges ins Transferverderben laufen. Denn wer das hinter dem FC Barcelona in den europäischen Wettbewerben zweiterfolgreichste Offensiv-Trio stellt, weckt automatisch Begehrlichkeiten.

Da Bundesligisten wie Frankfurt, die sich normalerweise zwischen Rang fünf und neun einreihen, mit den zahlungskräftigen europäischen Top-Klubs und auch englischen Mittelklasse-Klubs nicht mithalten können, wird sich daran auch nichts ändern. Es ist schade, dass diese Vereine gar keine Chance haben, sich auf diesem Niveau zu etablieren. Denn nach großen Erfolgen müssen sie stets von Neuem anfangen und hoffen, dass es sie irgendwann noch einmal so weit treibt. Letztlich läuft es deshalb darauf hinaus, dass es hinter den Top-Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig kaum konstante Herausforderer gibt.

Denn meist scheuen Vereine wie Frankfurt das Risiko, das Geld direkt in teure neue Spieler zu investieren, die dann auch einschlagen müssen - wie ihre Vorgänger. Da es weiterhin möglich ist, dass auch noch Ante Rebic, der dritte Offensivspieler des so erfolgreichen Trios, den Verein verlässt, wäre Frankfurt in der kommenden Jahr erst recht dem Mittelmaß geweiht. Transfereinnahmen von über 100 Millionen Euro helfen Klubs wie der Eintracht dann auch nicht auf die Schnelle.