Woran merkt man das?

Zum Beispiel daran, dass wir Geld in die Parks investieren, um vielfältige Möglichkeiten für Sporttreibende zu schaffen. Seit ich Vater von zwei Töchtern bin, ist mir aufgefallen, dass unsere Parks sehr auf die männlichen Sportler ausgerichtet sind. Wir müssen umdenken und neue Angebote schaffen. Auch dabei können sportlichen Großereignisse helfen. Nehmen Sie nur die Special Olympics…

… das weltweit größte Sportereignis für Menschen mit Handicap, das Berlin im Jahr 2023 austrägt…

Das wird einen Effekt auf die Barrierefreiheit in der Stadt haben und die Gesellschaft beeinflussen. Davon muss es mehr geben. Ob es nun Olympische Spiele oder andere Großereignisse sind.

Was ist Ihr konkreter Plan für Olympische Spiele in Berlin?

Wir brauchen eine Vision und ein Stadtentwicklungsprogramm, das uns aus dieser bloßen Landesperspektive herausholt und die Stadt auf ein Ziel orientiert. Was wir nicht tun werden, ist eine einzelne Städtebewerbung Berlins, möglichst noch in Konkurrenz zu Nordrhein-Westfalen oder Hamburg. Wir haben nur mit einer nationalen Bewerbung eine Chance, hinter der die Bundesregierung steht. Wenn die sich nicht dazu durchringt, wird Berlin nicht aktiv werden. Und leider sehe ich diese Vision bei der Regierung derzeit nicht.

Tatsächlich hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Bewerbung Berlins für 2036 schon mit Verweis abgelehnt, man könne nicht 100 Jahre Nazi-Spiele feiern.

Wenn man mit so einer Haltung herangeht, kann man das gleich vergessen. Aber man kann es ja auch genau anders angehen. 100 Jahre nach dem größten Missbrauch einer solchen Veranstaltung durch die Nationalsozialisten ist Deutschland ein komplett anderes Land mit einer stabilen Demokratie – weltoffen, tolerant, bunt, vielfältig. Das zeigen wir der Welt. Sie brauchen für eine erfolgreiche Bewerbung ja eine Geschichte, die sie erzählen können, ein Narrativ.

Wäre es nicht vielleicht trotzdem einfacher, 2032 anzugehen?

Mir ist es egal, wann es soweit ist: 2032, 2036 oder wann auch immer. Einfach wird es nie. Ich möchte aber nicht, dass sportliche Großveranstaltungen irgendwann nur noch an autokratisch geführte Länder vergeben werden, weil es dort vermeintlich einfacher ist, sie zu realisieren.

Herr Geisel, ein näherliegendes Projekt beschäftigt Sie wahrscheinlich noch mehr: der geplante Stadionneubau von Hertha BSC. Der Bundesligist will spätestens 2025 aus dem Olympiastadion in ein eigenes reines Fußballstadion ziehen und dieses komplett privat finanzieren. Wie laufen die Gespräche mit dem Verein?

Wir sind nach wir vor in Gesprächen miteinander. Nachdem die Wohnungsbaugenossenschaft ihre Flächen nicht zur Verfügung stellt, ist der Standort Olympiapark allerdings hinfällig geworden.

Und diese Absage ist wirklich definitiv?

Ja.

Hertha fühlt sich von Ihnen hingehalten, weil keine Einigung für den Neubau zustande kommt.

Wir halten niemanden hin. Die Dinge brauchen Zeit, weil sie komplex sind. Für Hertha genauso wie für uns. Der Neubau im Olympiapark ist am fehlenden Baugrund gescheitert; die Lärmschutzverordnung wäre das nächste Problem gewesen, das war auch noch nicht geklärt. Und bei anderen Standorten auf dem Gelände wäre auch der Denkmalschutz verstärkt hinzugekommen.

Beim Maifeld zum Beispiel.

Diesen Standort ins Spiel zu bringen, ist absurd. Es steht vollständig unter Denkmalschutz.

Daran könnte man ja vielleicht arbeiten, oder?

Das ist nicht so einfach. Der Olympiapark zeichnet sich durch ein Gesamtbild mit einer entsprechenden Geschichte aus, das wir nicht der Beliebigkeit preisgeben können. Es wird bei anderen Standorten auf dem Gelände nur noch schwieriger.

Platz wird frei. Noch wird Tegel als Flughafen genutzt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Der Olympiapark scheidet also als Standort für ein neues Stadion komplett aus?

Ja. Wir können jetzt gerne noch mehrere Jahre ergebnislos über den Olympiapark reden, aber das bringt uns nicht weiter. Deshalb habe ich ja auch einen anderen Vorschlag unterbreitet.

Sie meinen Tegel. Bei Hertha kam das gar nicht gut an.

Demokratie lebt davon, dass man Vorschläge macht und Lösungen findet. Wenn Sie ein Stadion für 50 000 Zuschauer bauen wollen, mit allen dazugehörigen Auflagen, haben Sie dafür in Berlin keine freie Fläche, die ohne Konflikt ist. Aber die Fläche in Tegel hätte viele Vorteile, unter anderem, dass sie gut ans Bahnnetz angeschlossen werden könnte. Nach jetzigen Planungen für Tegel ist diese Fläche als Grünfläche vorgesehen und auch da gibt es politische Widerstände. Wenn Hertha und andere Tegel nicht wollen, dann wird es knapp mit freien Flächen, auf denen man ein Fußballstadion bauen kann.

Also geht es doch um eine Sanierung des Olympiastadions?

Das wäre meine Lieblingsvariante. Ich würde gerne mit Hertha darüber reden, wie wir das Olympiastadion noch schöner und besser gestalten könnten.

Aber die Laufbahn wollen und können Sie aus Kostengründen nicht ausbauen.

Wir haben entschieden, dass das Stadion in seiner ursprünglichen Gestaltung mit blauer Laufbahn bleibt.

Genau darum geht es Hertha aber: um ein reines Fußballstadion ohne Laufbahn.

Da kann ich Hertha auch verstehen. Es ist der letzte Bundesligist, der noch in einem Stadion mit Laufbahn spielt. Wenn Sie da in der letzten Reihe oben in der Kurve sitzen, sind sie 120 Meter weit weg vom Ball. Klar ist auch: Je voller das Olympiastadion ist, desto besser ist die Atmosphäre. Wenn Hertha als Hauptmieter Probleme mit dem Stadion hat, müssen wir die Gespräche weiterführen.

Das klingt nicht nach einer schnellen Einigung. Was machen Sie, wenn der Verein ernst macht und doch noch die Option wählt, das Stadion in Brandenburg hochzuziehen?

Das würde ich sehr bedauern. Ich finde, Hertha ist ein Berliner Verein und gehört nach Berlin. Wir brauchen eine Lösung, die Hertha nutzt, die aber auch Berlin nutzt.

Könnte es Ihre Meinung beeinflussen, dass der Klub jetzt mit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst ganz andere Möglichkeiten hat?

Ich habe den Eindruck, dass er nicht wegen des Stadionneubaus eingestiegen ist, sondern um die Mannschaft voranzubringen. Das finde ich gut.

