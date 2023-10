Stimmen zum Spiel des DFB-Teams gegen Mexiko Gündogan: „Der Bundestrainer glaubt an uns“

Nach dem zweiten Spiel der Nationalmannschaft zum Abschluss der USA-Reise gegen Mexiko wirkte Julian Nagelsmann relativ ruhig, so wie man das von ihm kennt nach den Spielen. Auf große Personaldiskussionen wollte sich der Bundestrainer auf dem Weg zur EM im eigenen Land nicht einlassen. „Ich will keinem Spieler eine Stammplatzgarantie geben“, sagte er.

Stimmen zum Spiel aus der Übertragung der „ARD“:

Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Das war ein sehr aggressiver Gegner, das Ergebnis geht schon in Ordnung. Am Ende waren wir nicht mehr ganz so giftig. Es war wenig Ruhe im Spiel. Aber ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass es besser werden wird. Offensiv funktioniert das alles sehr gut, defensiv haben wir ein paar Baustellen, die wir angehen müssen. Die Mannschaft ist extrem willig, Dinge umzusetzen.“

Kapitän Ilkay Gündogan: „Der Bundestrainer ist schon zufrieden mit den beiden Spielen. Er hat uns gesagt, dass er an die Mannschaft glaubt und darüber freuen wir uns. Defensiv haben wir sicher nicht immer so gut gestanden. Wir müssen noch abgezockter werden. Es war eine gute Erfahrung, das sind Spiele, die wir brauchen. Natürlich geht die Kurve nicht immer stetig nach oben.“

Mittelfeldspieler Jamal Musiala: „Mexiko war ein sehr harter Gegner, die haben es uns nicht einfach gemacht. Ich glaube, dieser Lehrgang war ganz gut für das ganze Team und wir gehen dann den nächsten Step im November.“