Stimmung zwischen „Jahrmarkt und Großraumdisko“ Handball-Fans protestieren vor Pokalfinalturnier auch gegen hohe Ticketpreise

Die Banner waren in den vergangenen Wochen nahezu in jeder Bundesliga-Halle zu sehen. „Handball muss bezahlbar bleiben“, so die Forderung der Fans, die darauf zu lesen war und die eine Debatte auslöste: Verprellt der Sport in seinem Streben nach mehr Sichtbarkeit und immer größeren Events seine Basis, weil sich nicht nur die Veranstaltungen als solche verändern, sondern die Ticketpreise gleichermaßen in die Höhe schießen?