Studie zum Berliner Fußball im Nationalsozialismus „Wenn es etwas gibt, werden wir das nicht unter den Teppich kehren“

Herr Schneider, Sie sind Leiter einer Studie, die sich mit dem Berliner Fußball während der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Was ist das Besondere an dem Projekt?

Der Berliner Fußball-Verband ist der erste Landesverband, der sich eine solche Studie in Auftrag gegeben hat. Aufgabe eines Fußball-Verbandes ist natürlich in erster Linie, den Spielbetrieb zu organisieren.

Aber seit rund zehn Jahren setzt der BFV sich auch intensiv mit der eigenen Geschichte auseinander und will nun seine Rolle in der NS-Zeit untersuchen. Nicht nur die Organisationsgeschichte des Verbandes wird dabei betrachtet, sondern ebenso Akteure und deren Handlungsspielräume.

Warum geht der Verband diesen Schritt genau jetzt?

Der Deutsche Fußball-Bund als Dachverband ist diesen Schritt bereits vor 20 Jahren gegangen. Dadurch ist eine Debatte entstanden, bei der immer mehr Aspekte zutage gefördert wurden. Der DFB hat andere Mittel, solche Studien in Auftrag zu geben. Dem Berliner Fußball-Verband hat da deutlich weniger Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch strukturell.

Zur Person Thomas Schneider ist Kulturwissenschaftler und gemeinsam mit seinem Kollegen Daniel Küchenmeister vom Sport:Kultur e.V. Leiter der Studie „Der Berliner Fußball im Nationalsozialismus“. Zusammen mit Marcus Funck vom Zentrum für Antisemitismusforschung, das Kooperationspartner des Berliner Fußball-Verbandes ist, und einem Team aus vier weiteren Fachkollegen arbeitet er die Rolle des Landesverbandes im Nationalsozialismus wissenschaftlich auf. © privat

Wie hat sich diese Debatte um das Thema entwickelt?

Der DFB hat vor rund 20 Jahren, im Vorfeld der WM 2006, die sogenannte Havemann-Studie in Auftrag gegeben. Ein wesentliches Ergebnis war, dass der DFB sich während des Nationalsozialismus an den NS-Apparat anpasste und so seine eigenen Interessen sicherstellte.

An der Studie gab es aber auch Kritik. Etwa daran, dass sie die Verantwortung des DFB vernachlässigte und es durchaus ideologische Verstrickungen gab. Der DFB passte sich nicht nur an, sondern wirkte aktiv an der Umsetzung der NS-Ideologie und der Etablierung der NS-Diktatur mit.

Gab es Widerstände gegen Ihre Studie?

Vom Berliner Fußball-Verband gab es keine Widerstände. Im Gegenteil war von vornherein klar, dass es keine Tabus gibt. Das heißt: Wenn wir etwas herausfinden, das beispielsweise eine Persönlichkeit belastet, gehört das in die Öffentlichkeit. Wir haben uns auch beim DFB um Fördermittel bemüht. Die wurden uns leider nicht bewilligt.

In Ihrer Studie untersuchen Sie die Rolle der Berliner Vereine zur Zeit des Nationalsozialismus. Auf welche Weise erfolgte der Ausschluss jüdischer Sportler und Sportlerinnen?

Tatsächlich gab es lange kaum jüdische Vereine bis auf den SC Hakoah Berlin. Jüdische Fußballer waren in aller Regel in den sogenannten bürgerlichen Vereinen Mitglied. Ab 1933 wurden sie von diesen ausgeschlossen.

Die historische Forschung zeigt, dass es keine explizite Aufforderung dazu von der Reichssportführung oder NS-Entscheidungsträgern gab. Vielmehr setzten die Vereine den Ausschluss eigenständig um, gewissermaßen in vorauseilendem Gehorsam, um die Vereine „rein arisch“ umzugestalten, wie es damals hieß. In den Jahren 1933 bis 1938 kam es dann zu einer kurzen Blüte des jüdischen Fußballs.

Exponat in der Ausstellung „Die Raute unter dem Hakenkreuz - der HSV im Nationalsozialismus“. © dpa/Sebastian Widmann

Wie kann man sich das vorstellen?

Es wurden eigene Vereine gegründet, die einen starken Zuwachs jüdischer Sportler erlebten. Die Vereine hatten einen eigenen Spielbetrieb, der allerdings zunehmend an den Rand gedrängt wurde. Juden war es nicht gestattet, auf allen Sportplätzen zu spielen. Stattdessen bekamen sie Sportplätze zugewiesen, beispielsweise im Grunewald. Dieser gehörte der jüdischen Gemeinde.

Dort wurden vor Publikum Fußballspiele und andere Sportfeste abgehalten. Einige berichten, dass sie den Fußball als Freiraum empfanden. Bei allen Repressalien, die Juden erlitten, war der Vereinssport ein Rückzugsort, wo man ein Stück weit Lebensfreude erleben konnte.

Konnten Sie in der Studie bereits neue Erkenntnisse gewinnen?

Ja, beispielsweise gab es zu dieser Zeit gelegentlich noch Spiele zwischen bürgerlichen und jüdischen Vereinen. Diese fanden nicht im Ligabetrieb statt, sondern wurden als „Begegnungsspiele“ – heute würde man wohl sagen „Freundschaftsspiele“– ausgerichtet. Das lässt sich mithilfe von jüdischen Zeitungen nachweisen.

Über die Ideologie hinweg hat man sich eine Zeit lang bemüht, Sportkontakte am Leben zu erhalten. Thomas Schneider, Kulturwissenschaftler, über Begegnungen bürgerlicher und jüdischer Vereine in der NS-Zeit

Wer hat die Freundschaftsspiele organisiert?

Sie wurden privat organisiert und fanden inoffiziell statt. Später wurden sie verboten. Grund dafür war ein Begegnungsspiel einer Frauen-Handballmannschaft des Polizeisportvereins gegen eine jüdische Mannschaft. Weil die Mannschaft der Polizei zu wenig Spielerinnen hatte, entschied man, dass zwei jüdische Spielerinnen dort mitspielten. Das führte zu Empörung seitens der NS-Verantwortlichen. Kurz darauf wurden die Begegnungsspiele verboten.

Welche Bedeutung haben die Begegnungsspiele rückblickend?

Man kann daraus schließen, dass es eine gewisse Zeit lang durchaus Handlungsspielräume gab. Es gab die Möglichkeit, Kontakt zu halten und sportliche Begegnungen zu vereinbaren. Über die Ideologie hinweg hat man sich eine Zeit lang bemüht, Sportkontakte am Leben zu erhalten.

Welche Rolle spielte die Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 1936 in Berlin?

Die Nazis sahen darin ein Prestigeprojekt. Sie wollten im Ausland für Akzeptanz und Anerkennung werben. Rückblickend gelang ihnen dieses Vorhaben: Es waren gigantische Propaganda-Spiele. Weil man zwischen 1933 und 1936 das internationale Ansehen nicht gefährden wollte, ließ man den jüdischen Sport noch zu, zumindest in gewissen Grenzen.

Die Nationalsozialisten fürchteten den Boykott der Olympischen Spiele. Tatsächlich drohte dieses Szenario, denn die USA erwogen einen Boykott angesichts des Umgangs mit jüdischen Mitbürgern. Erst als man vereinzelt jüdische Sportler in die Olympiamannschaft berief, war die Drohung abgewendet. Letztlich ließ man sie dann allerdings doch nicht starten.

Wie ging es danach weiter?

Danach wurden rasant weitere Repressalien und Restriktionen gegen jüdische Sportler und Sportlerinnen eingeleitet. Spätestens im Jahr 1938, im Zusammenhang mit der Reichspogromnacht, wurde der jüdische Fußball vollends zerschlagen.

Damals war die DFB-Zentrale noch in Berlin …

Ja, weil der DFB in Berlin ansässig war, gab es ganz andere Einflussmöglichkeiten. Berlin war damals Reichshauptstadt und nahm im Fußball eine andere Rolle ein. Der damalige Präsident des DFB, Felix Linnemann, entstammte dem Berliner Fußball, kannte die Akteure im Berliner Verband persönlich und war mit ihnen im regelmäßigen Austausch.

Welche Erkenntnisse haben Sie in der Studie in Bezug auf einzelne Persönlichkeiten gewonnen?

Wir versuchen, personelle Kontinuitäten vor 1933 und nach 1945 herauszuarbeiten. Als vorläufiges Forschungsergebnis lässt es sich festhalten: Es gab ein erschreckend hohes Maß an Kontinuität. Als der BFV sich 1933 selbst auflöste und unter dem Dach des Reichsausschusses für Leibesübungen aufging, gab es viele Funktionäre, die dort unter anderer Bezeichnung weiter tätig waren.

Am 27. Januar wird auch im Fußball den Opfern des Nationalsozialismus gedacht, hier beim Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen Hertha BSC Berlin. © Imago/Andreas Volz

Lässt sich bereits sagen, ob es auch Akteure gab, die nach 1945 in ihrer Funktion blieben?

Bislang sind uns keine Fälle bekannt. Die Akteure, die nach 1945 in Verantwortung kamen, waren nicht NSDAP-Mitglied und sind, zumindest nach jetzigem Erkenntnisstand, wohl nicht belastet. Es gab auch einen Fall, an dem sich positiv illustrieren lässt, welche Kontinuitäten es gab.

Nämlich?

Paul Rusch. Er war Vorsitzender des Berliner Fußball-Verbandes von 1950 bis 1970. Heute wissen wir, dass er auch vor 1933 als Funktionär aktiv war. Als Sozialdemokrat zog er sich dann aber aus dem Fußball zurück und wurde nach 1945 von den Alliierten gebeten, wieder im Berliner Fußball tätig zu werden. Er hat sich nicht von den Nationalsozialisten vereinnahmen lassen.

Sie haben gesagt, dass es in der Studie keine Tabus geben dürfe. Ist das bislang gelungen?

Wir haben im ersten Schritt beim Bundesarchiv angefragt, ob die Verbandsverantwortlichen als NSDAP-Parteimitglieder geführt wurden und durchweg negative Ergebnisse erhalten. Keiner der wichtigsten Verantwortlichen nach 1945 war Mitglied gewesen.

Im weiteren Verlauf haben wir dann Publikationen der Zeit durchforstet und Vereinsregisterakten gesichtet. Das ist Puzzlearbeit. Unser Ziel ist es, die Zusammenhänge korrekt aufzudecken. Wenn es etwas gibt, das den Verband belastet, werden wir das nicht unter den Teppich kehren.

Es kommt darauf an, dass der Fußball sich bekennt und die Werte einlöst, für die er steht. Thomas Schneider, Kulturwissenschaftler

Neben Ihrer Studie wird es während der EM eine Sonderausstellung im Olympiapark zu dem Thema geben…

Ja, die Ausstellung des Sportmuseums Berlins nimmt den Fußball während der NS-Zeit in ganz Deutschland in den Blick. Dort wird das Thema auf nationaler Ebene dargestellt. Wir erleben im Vorfeld der EM, wie die Euphorie wächst. Unter dem Slogan „EM der Vielfalt“ wurde ein großes Kulturprogramm ins Leben gerufen.

Viele wollen das Sommermärchen von 2006 wiederholen. Dabei darf nicht aus dem Blick geraten, dass die Welt eine andere als 2006 ist. Wir stehen vor neuen Herausforderungen. Es kommt darauf an, dass der Fußball sich bekennt und die Werte einlöst, für die er steht.

Statistiken zeigen, dass antisemitische Beleidigungen auf Berliner Fußballplätzen zugenommen haben. Auch beim ehemaligen Oberligisten CFC Hertha 06 kam es im vergangenen Jahr zu einem antisemitischen Vorfall. Was lässt sich aus Ihren Forschungsergebnissen für die aktuelle Lage ableiten?

Die Vorfälle schockieren uns. Das Beispiel von Hertha 06 hat illustriert, dass es Handlungsbedarf gibt. Dieser ist seit den Ereignissen des 7. Oktober weiter gewachsen.

Wir wollen mit unserer Forschung die Handlungsspielräume jedes Einzelnen aufzeigen, um deutlich zu machen: Wir, die den Fußball lieben, können diesen Raum aktiv und verantwortungsvoll ausfüllen, indem wir uns gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus wenden. Überdies braucht es mehr Schulungen und Ausbildungsmodule, etwa für Schiedsrichter und Trainer.

Sollten andere Vereine sich ein Beispiel an der Studie nehmen?

Ja, es wäre wünschenswert, dass auch andere Sportorganisationen ihre Geschichte aufarbeiten. Der BFV begreift sich als gesellschaftlicher Akteur und übernimmt Verantwortung. Dieses Selbstverständnis ist über die Jahre entstanden. Andere Berliner Vereine und Verbände sollten sich daran ein Beispiel nehmen.