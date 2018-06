Die letzten Minuten liefen in der Kasan-Arena, die deutsche Mannschat stürmte mit allen, was Beine hatte. Südkorea hielt irgendwie das 0:0. Weil Schweden zeitgleich im Parallelspiel gegen Mexiko 3:0 führte, musste ein Tor her für die Deutschen zum Weiterzukommen, ein einziges. Müller, Gomez, Werner, Reus, Brandt alles, was irgendwann schon mal ein Tor getroffen hat, war auf dem Feld. Dafür fehlte hinten sämtliche Absicherung. Und so hatte es Kim kurz vor Schluss sehr viel einfacher, es den Deutschen vorzumachen und ein Tor zu erzielen. Und weil noch etwas Zeit blieb und sogar auch Torwart Manuel Neuer noch stürmte, erzielte Son auch noch ein Zweites. Für Südkorea. Die deutsche Mannschaft war geschlagen, sie sank zu Boden.

Und so wird dieser schwülwarme Spätnachmittag in der Tatarenstadt Kasan als ein schwarzer Fleck in der an Ruhm und Glanz reichhaltigen Geschichte des deutschen Fußballs eingehen. Nach dem 0:1 (0:0) in einer letztlich schwachen wie enttäuschenden Vorstellung vor 41.835 Zuschauern in der Kasan-Arena scheitert der Weltmeister bereits in der Vorrunde dieser Weltmeisterschaft und wird heimreisen. Diese an Peinlichkeit kaum zu überbietenden Blamage ist bisher noch nie einer Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gelungen. Und damit wird man auch den Namen Joachim Löw verbinden. Der 58-Jährige hatte die deutsche Mannschaft vor vier Jahren zum WM-Titel geführt und ist jetzt mit ihr krachend gescheitert.

Hummels: "Ein ganz, ganz bitterer Abend"

Dieses Mal hatte es Thomas Müller erwischt, den Spieler mit den meisten Einsätzen (93). Für ihn kam Leon Goretzka zu seinem WM-Debüt. Das durfte gestern auch Niklas Süle begehen, der den gesperrten Jerome Boateng ersetzte, an seiner Seite sein Bayern-Kollege und Rückkehrer Mats Hummels, der seinen Vertreter aus dem Schwedenspiel, Antonio Rüdiger verdrängte. Und schließlich gab Löw seinen beiden Weltmeistern, Sami Khedira (für Sebastian Rudy) und Mesut Özil (für Julian Draxler), eine angekündigte Bewährungschance.

Der 29-jährige Özil löffelte als erstes Mal aber vor dem eigenen Tor einem einschussbereiten Südkoreaner den Ball vom Fuß, das Spiel war keine drei Minuten alt. Özil als Gestalter war spielfreudig und agil, so, als wollte er beweisen, dass es ein Fehler war, ihn beim vergangenen Spiel gegen Schweden weggelassen zu haben.

Die meisten Angriffe, so man die offensiven Bemühungen der Deutschen überhaupt so bezeichnen konnte, fädelten Özil und Toni Kroos ein. Doch zu sehr war das Spiel des Titelverteidigers auf Sicherheit bedacht. Oft fehlte es dem deutschen Team an Tempo und an Tiefe, ihr tun wirkte oft träge und bieder. Ihrem Spiel mangelte es an Risikobereitschaft, an Ideen und an Power.

Mats Hummels sagte direkt nach dem Spiel: "Es war ein ganz, ganz bitterer Abend". Auch weil, die Asiaten viel mutiger spielten. Nach 20 Minuten konnte Manuel Neuer erst im Nachfassen einen eigentlich harmlosen Freistoß der Südkoreaner aus 28 Metern Entfernung klären. Wenig später drosch Heungmin Son, Südkoreas Bester, den Ball nur knapp über das deutsche Tor.

Die Asiaten versuchten viele Dinge im Schwarm zu lösen, am Mann waren sie ziemlich aggressiv. Das gefiel dem Favoriten Zusehens weniger. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff meldeten sie sich zurück ins Spiel. Pech hatte Timo Werner, das seinem Torschuss nach Özil-Pass ein südkoreanisches Bein im Weg stand. Die folgende Ecke, wie so vieles an diesem Nachmittag nichts ein.

Gepflegte Langeweile vom Weltmeister

Ja, es war warm, es war schwül, die deutschen Spieler nutzen jede sich bietende Gelegenheit, um zu trinken. Doch in der ersten Halbzeit trugen sie über weite Strecken gepflegte Langeweile vor. Zu selten drangen sie tief und damit gefährlich in die Hälfte des Gegners ein. Kurz, es war ein mauer erster Abschnitt. Und das gegen einen Gegner, der seine beiden WM-Spiele verloren hatte.

In der Kabine dürften ein paar klare Worte gefallen sein, von wem auch immer. Denn die zweite Hälfte begann für die deutsche Mannschaft vielversprechend. Goretzka stieg zum Kopfball hoch, doch Südkoreas Torwart Hyeonwoo Jo parierte den Ball glänzend. Nur wenig später verzog Werner eine Hereingabe Özils.

Löws Mannschaft hatte den Druck auf das gegnerische Tor erhöht, weil es nun mit mehr Risiko und Verve unterwegs war. Zudem brachte Löw in Mario Gomez einen zusätzlichen Stürmer für den defensiven Mittelfeldspieler Khedira. Vielleicht lag es auch daran, dass Schweden zu diesem Zeitpunkt in Führung lag und Deutschland somit draußen war. Denn gleich kam auch Müller für Goretzka. Die Schweden führten jetzt schon 2:0.

Die deutsche Mannschaft drückte nun auf das eine Tor, das vielleicht siegbringende, das reichen würde, denn Schweden führte inzwischen 3:0. Aber das eröffnete den Südkoreanern auch immer wieder Möglichkeiten zu Gegenstößen.

Die Spieluhr lief gegen die Deutschen. Erst scheiterte Gomez mit dem Kopf, kurz darauf verpasste er eine scharfe Hereingabe von Joshua Kimmich. Löw durchtigerte seine Coaching-Zone, dann brachte er auch noch Julian Brandt. Mehr Offensive ging nicht, viel weniger Absicherung aber auch nicht. Aber das war nicht mehr entscheidend. Deutschland brauchte ein Tor, doch es fiel nicht mehr.

Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich nach dem Spiel bitter enttäuscht. "Wir haben es nicht verdient weiterzukommen und sind zurecht ausgeschieden." Seine persönliche Zukunft als Bundestrainer ließ Löw offen. "Der Frust sitzt tief und ich muss jetzt erstmal eine Nacht darüber schlafen", sagte Löw nach dem Spiel.

