Team mit Ex-Unioner Beuckert kickt gegen den Vatikan Fußball spielen mit Blick auf den Petersdom

Ein Berliner Amateurverein hat etwas Großes auf die Beine gestellt und will an diesem Sonnabend Geschichte schreiben. Eine Auswahl der Ü40- und Ü50-Herren des Berliner Vereins KSV Johannisthal 1980 und die Frauenmannschaft von Pichanga FC reisen nach Rom, um dort in offiziellen Spielen nach dem Regelwerk der Uefa gegen das Nationalteam des Vatikans zu kicken.