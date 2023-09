Tennis Borussia in Terminschwierigkeiten Der lange Weg zum Testspiel gegen Hertha BSC

Für Günter Brombosch – man kann das wirklich so sagen – ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Seit Jahren wünscht er sich, dass sein Verein Tennis Borussia mal wieder ein Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC bestreitet, den großen alten Rivalen aus der Vergangenheit. Seit Jahren arbeitet er an der Verwirklichung dieses Traums.