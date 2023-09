Tennis-Hüne John Isner hört auf Das Ende des Aufschlagmonsters

John Isner hat das letzte Einzelmatch in seiner Tenniskarriere abgeschlossen wie so oft, im Tiebreak. Der Grund ist ein einfacher: Der US-Amerikaner war im Tennis das, was gemeinhin und wenig schmeichelnd als „Aufschlagmonster“ tituliert wird. Über 14.000 Asse hat der 38-Jährige in seiner Karriere geschlagen, mehr als jeder andere vor ihm. Seine große Stärke verhalf ihm zu 16 Einzeltiteln auf der Tour. Das letzte Spiel verlor er am Donnerstag bei den US Open gegen seinen Landsmann Michael Mmoh 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (7:10). Danach vergrub er seinen Kopf in ein Handtuch und vergoss ein paar Tränen.

Das taten nun auch viele Tennis-Nostalgiker. Das Aufschlagmonster hat mit John Isner jetzt wohl endgültig die Tennis-Bühne verlassen. Es ist nicht so, dass es keine guten oder gar sehr guten Aufschläger mehr gäbe. Wenn zum Beispiel der Deutsche Alexander Zverev einen guten Tag erwischt, dann ist auch an sein Service nur schwer heranzukommen. Der Unterschied zu Isner aber ist, dass Zverev sich nicht zwingend auf seinen Aufschlag verlassen muss, um ein Spiel zu gewinnen kann. Isner ohne funktionierenden Aufschlag dagegen hätte vermutlich nicht ein Match auf der Profitour gewonnen.

Es hat mal eine Zeit im Tennis gegeben, da war das Aufschlagmonster hoch im Kurs. Noch in den Neunzigern bestand ein Punktgewinn nicht selten aus einem, manchmal aus zwei und maximal drei Ballwechseln. Die Stärke von Spielern wie Greg Rusedski, Mark Philippoussis, Goran Ivanisevic oder – noch etwas später - Andy Roddick bestand im Wesentlichen darin, den Ball hochzuwerfen und selbigen mit weit über 200 Kilometern pro Stunde ins Feld des Gegners zu knallen. Auf schnellen Belägen wie auf Rasen in Wimbledon führte das häufig zum Erfolg.

Tennis-Ästheten missfiel die Ballerei zusehends. So sind im Laufe der Zeit die Plätze langsamer geworden, die Bälle weicher und demzufolge die Ballwechsel länger geworden. Die dominierenden Spieler auf der Tour sind Laufwunder wie der Spanier Carlos Alcaraz, der Serbe Novak Djokovic oder der Norweger Casper Ruud.

John Isner mit seinen 2,08 Metern wirkte dagegen wie jemand aus einer anderen Sportart, vorzugsweise Basketball oder Volleyball. Es war nicht immer schön, wie er seine Spiele gewann oder verlor. Aber auf eine Art war diese Effektivität faszinierend. Den Ball hochwerfen und draufhauen. Nicht mehr und nicht weniger. Bei John Isner war es meist mehr.