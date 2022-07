Mit Bob Marley auf der Brust ihrer neuen Auswärtstrikots liefen die Spieler des Bohemian FC aus Dublin am Sonnabend im Stadion an der Alten Försterei auf - und stellten zumindest damit ihren Gastgeber ein wenig in den Schatten. Denn neben dem Reggae-Design der Gäste sahen die neuen, schlicht gestreiften Heimtrikots des 1. FC Union fast schon langweilig aus.

Zum Glück ist der Fußball aber immer noch kein Catwalk, und so konnte Union trotz der Mode-Niederlage eine gelungene Saisoneröffnung gegen den irischen Erstligisten feiern. Vor fast 16.000 Zuschauern gewannen die Berliner das erste Heimspiel der Vorbereitung mit 2:1 und sicherten damit den dritten Sieg im vierten Testspiel dieses Sommers.

Die Berliner zeigten sich trotz des Sieges und der fröhlichen Stimmung selbstkritisch. Trainer Urs Fischer sprach von einem "bescheidenen Auftritt", während Rani Khedira sich über eine "behäbige" Leistung beschwerte. "Die Fans haben uns heute ein sehr schönes Spiel gegeben, wir den Fans eher weniger," so der Mittelfeldspieler.

Dabei kam Union nach dem 0:1 bei Eintracht Braunschweig in der vergangenen Woche vor heimischer Kulisse schnell wieder in Torlaune. Schon nach zwölf Minuten sorgte Neuzugang Danilho Doekhi mit seinem ersten Tor im Union-Dress für die verdiente Führung. Nach einem guten Angriff von links knallte der niederländische Verteidiger einen losen Ball aus 20-Meter-Entfernung unter die Latte.

Vor dem Pausenpfiff wurden den Berlinern gleich zwei weitere Tore aberkannt, darunter ein sehenswerter Volley von Sven Michel. Nach dem Seitenwechsel gab es zwei gute Chancen für den eingewechselten Jordan Siebatcheu, bevor Andreas Voglsammer die Führung ausbaute.

Als Ali Coote kurz darauf den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte, feierten die paar Tausend Dubliner im Gästeblock, als hätten sie die Champions League gewonnen. Doch am Ende feierten auch die Berliner, die jetzt relativ zufrieden zum Trainingslager in den Süden fahren können. Am Montag reist die Mannschaft nach Österreich, wo sie Testspiele gegen Dynamo Budweis und Udinese bestreiten wird.