„Todeskuss für Sportlerinnen“? Warum eine Schwangerschaft im Profisport sogar zum Vorteil werden kann

Sie ist ein großes Vorbild für viele Menschen in ihrer Heimat, der Ukraine. Elina Svitolina schrieb in Wimbledon ihr Tennismärchen von Spiel zu Spiel weiter – bis zum Halbfinale am Donnerstag, als sie gegen die Tschechin Markéta Vondrousova ausschied. Doch ungeachtet ihrer Niederlage dürfte der Kampfgeist, den die 28-Jährige an den Tag legte, viele inspiriert haben. Insbesondere Mütter und jene, die es noch werden möchten.