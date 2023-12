Unsere Spiele des Jahres Dramatische Wende zum Guten für die Eisbären

Vor einem knappen Jahr steckten die Eisbären in einer Situation, die angesichts ihrer inzwischen wiedergewonnenen Qualitäten kaum noch vorstellbar ist. Am 13. Januar 2023 empfing die Mannschaft von Trainer Serge Aubin in der Mercedes-Benz-Arena die Augsburger Panther zum Abstiegsgipfel. Ja, zu diesem Zeitpunkt musste man das Schlimmste für den neunfachen Champion der Deutschen Eishockey Liga (DEL) befürchten. Dieses Jahr ist alles anders. Am Donnerstag treffen die Eisbären als Tabellenzweiter zu Hause auf Augsburg (19:30 Uhr).