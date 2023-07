Unterwegs auf dem heiligen Grün Wimbledon ist viel mehr als Centre Court, Erdbeeren mit Sahne und Pims

Es ist nicht leicht, an Wimbledon-Tickets zu kommen – auch nicht als Brite. Wenn man nicht der Königsfamilie angehört oder als Promi eine der Plätze in den Boxen angeboten bekommt, bleibt einem nur das Losverfahren, um sich ganz demokratisch um Tickets für den Centre Court und Court 1 zu bewerben. Um maximal zwei Sitzplätze darf man bitten. Ob, an welchem Tag und für welchen Platz man am Ende eine Karte bekommt, die natürlich bezahlt werden müssen, ist Teil des Lotteriespiels.