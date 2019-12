Bei der riesigen Anzahl an Statistiken, die mittlerweile im Fußball erhoben werden, ist es nicht leicht den Überblick zu behalten, zumal der isolierte Blick auf die Zahlen durchaus irreführend sein kann. Beim Aufsteigerduell zwischen dem 1. FC Union und dem 1. FC Köln war er jedoch sehr treffend.

Beide Mannschaften hatten vor dem Spiel einen ungewöhnlich hohen Anteil ihrer Tore nach Standardsituationen erzielt und am Sonntag bestätigten sie diese Stärke nach ruhenden Bällen im mit 22.012 Zuschauern ausverkauften Stadion An der Alten Försterei.

Ecke Trimmel, Tor Andersson

Nach einer Ecke von Christopher Trimmel köpfte Sebastian Andersson Union in Führung, später erzielte der schwedische Torjäger auch noch ein zweites Tor. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg – es war der vierte Heimerfolg ohne Gegentreffer in Folge – haben die Berliner bereits elf Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Unions Trainer Urs Fischer musste seine Dreierkette auf zwei Positionen umstellen. Da sich Keven Schlotterbeck schon auf Schalke verletzt hatte und kurzfristig auch noch Neven Subotic mit muskulären Problemen ausfiel, verteidigten Florian Hübner und Michael Parensen neben Marvin Friedrich. In der Offensive profitierte Sebastian Polter von der Umstellung auf zwei echte Stürmer und rückte für Marius Bülter in die Startelf.

Die Kölner, zu denen die Union-Ultras seit einiger Zeit eine innige Abneigung pflegen, wurden mit Pfiffen und beleidigenden Sprechchören begrüßt, nur der ehemalige Berliner Simon Terodde bekam Applaus und „Fußballgott“-Sprechchöre. Die erste gute Nachricht gab es für die Gäste aber schon nach 25 Sekunden: Anders als beim letzten Aufeinandertreffen Ende Januar in der Zweiten Liga stand es immer noch 0:0.

Die Führung. Weil Kölns Terrode (r.) seinen Sturmkollegen Andersson nicht stoppen kann, trifft Union wieder mal nach einer Ecke. Foto: Andreas Gora/dpa

Köln spielt bisher eine enttäuschende Saison und hatte vor der Fahrt nach Berlin sechs Pflichtspiele nicht mehr gewonnen, unter dem neuen Trainer Markus Gisdol gab es vor einer Woche immerhin mal wieder einen Punkt. Den Gästen war aber anzumerken, dass sie durchaus Respekt vor den Berlinern hatten und selbst nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen.

Köln stand anfangs sehr tief und auch Stürmer Terodde bewegte sich eher wie ein Mittelfeldspieler. So überließ der Tabellenvorletzte meist den Gastgebern den Ball und wartete auf gegnerische Fehler.

Dass das gegen die in den vergangenen Wochen so überzeugenden Berliner nicht die schlechteste taktische Marschroute ist, zeigte sich schnell. Union ließ den Ball laufen und gewann auch die meisten Zweikämpfe, kam aber kaum in die Nähe des Kölner Strafraums.

Zupackend. Michael Parensen (l.) im Zweikampf gegen Kingsley Ehizibue. Foto: Andreas Gora/dpa

Mehr als ein paar harmlose Abschlüsse gaben die Gastgeber in der ersten halben Stunde nicht ab. Köln war deutlich gefährlicher – und das, wenig überraschend, vor allem durch Standards. Birger Verstraete prüfte Rafal Gikiewicz zwei Mal per Freistoß, Unions Torwart parierte aber sicher. Nach einer schönen Hereingabe mit dem Außenrist von Dominick Drexler verfehlte Terodde das Tor nur knapp.

Dann leistete sich Köln jedoch einen folgenschweren Fehler. Verstraete rutschte am eigenen Strafraum aus und ermöglichte Andersson einen Schuss, den Kölns Torwart Timo Horn gerade noch so ins Toraus abwehren konnte. Die folgende Ecke von Trimmel köpfte der Schwede dann unwiderstehlich zum 1:0 ins Tor. Es war das achte Berliner Tor nach einer Standardsituation in dieser Saison – bei 17 Treffern eine überragende Quote.

Köln wackelte nun, Union verpasste es aber, schon vor der Halbzeit für die Vorentscheidung zu sorgen. Einen Konter mit Vier-zu-eins-Überzahl spielten die Berliner schlampig aus, so dass Polter letztlich im Abseits stand.

Bornauw kommt zu spät

Nach der Pause holte Union dieses Versäumnis allerdings schnell nach. Christian Gentner schickte Andersson mit einem feinen Pass in Richtung Tor, der Stürmer umkurvte Horn und schoss Richtung Tor. Kölns Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw versuchte zwar noch zu retten, seine Grätsche kam aber zu spät. Die Torlinientechnik signalisierte Schiedsrichter Patrick Ittrich, dass der Ball die Linie schon in vollen Umfang überquert hatte.

Union hatte das Spiel nun im Griff und im Kölner Block steigerte sich der Unmut. Die Fans forderten ihr Team erst zum Kämpfen auf und dann auch noch ihren ewigen Liebling Lukas Podolski, der kurz vor dem Ende seines Vertrags in Japan steht.

Auch der langjährige Nationalspieler hätte den Kölnern nun aber wohl nicht mehr helfen können. Zwar erzwangen die Gäste beinahe ein kurioses Eigentor von Parensen, Union war einem weiteren Tor aber näher als die Kölner dem Anschlusstreffer. Selbst die Standards waren nun nicht mehr gefährlich, bei einem Freistoß aus 16 Metern rutschte der eingewechselte Florian Kainz aus – es war eine bezeichnende Szene für den Zustand des 1. FC Köln.