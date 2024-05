Viktoria Berlin vor dem Pokal-Endspiel „Wir wollen eine Saison mit sehr viel Emotionalität, Spaß und Höhen krönen“

Bei den Abendessen der Familie Keskin könnte es in den kommenden Tagen kontrovers zugehen. Der Ton wird dabei sicherlich vom Ausgang des letzten Saisonspiels 2023/24 für den FC Viktoria 1889 Berlin abhängen. Das Regionalliga-Team aus Lichterfelde trifft am Samstagmittag im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion auf den TuS Makkabi Berlin (11:45 Uhr, Live in der ARD).

Der Sieger dieses Berliner Landespokal-Finalspiels qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals, die bereits am 1. Juni ausgelost wird.

Semih Keskin ist seit gut zwei Jahren Cheftrainer des Männerteams von Viktoria. Er kommt aus einer fußballverrückten Familie. Vater Hasan ist ein berlinweit bekannter und geschätzter Nachwuchstrainer, Mutter Birsen unterstützt die Juniorenteams aus Lichterfelde als Teammanagerin.

„Wenn wir als Familie bei einem gemeinsamen Abendessen sind, gibt es drei verschiedene Meinungen über das letzte Spiel”, erzählt der 35-Jährige Trainer des drittbesten Berliner Männerteams der abgelaufenen Spielzeit. „Das ist aber ganz gut”, sagt er und freut sich auch auf die familiäre Unterstützung beim Pokalfinale. „Mein Vater und meine Mutter sind die größten Kritiker, aber vor allem die größten Fans. Sie sind bei jedem Spiel da und feuern uns an.”

Trainer Semih Keskin will mit der Mannschaft den Pokal gewinnen. © imago/Picture Point/IMAGO/Gabor Krieg

Anfeuerungsrufe sind eine der größten Unterschiede, die Semih Keskin nennt, wenn er über seine Anpassung an die Männerspiele in der Regionalliga Nordost spricht. „Die Stimmung bei den Spielen ist noch einmal was ganz anderes”, sagt Keskin, der bis 2022 noch in der A-Jugend-Bundesliga coachte. „Aber es macht riesig viel Spaß.”

Etwas Stimmung darf auch beim Pokalfinale erwartet werden. Zwar verfügen beide Finalteilnehmer über eher kleine Fanszenen, die können aber, wie am Beispiel vom TuS Makkabi 2023 zu sehen war, für ein Finale ordentlich mobilisieren und Lautstärke erzeugen. Zusätzlich könnte sich der eine oder andere neutrale Fan ins herrliche Zoschke-Stadion hinter den Plattenbauten an der Frankfurter Allee auf den Weg machen.

Viktoria ist der Favorit im Finalspiel

Auch wenn Makkabi als Titelverteidiger ins Rennen geht und in dieser Saison auf dem Papier sehr souverän ins Finale einzog, Viktoria ist der klare Favorit. Das Team von Semih Keskin brauchte zwar zweimal die Verlängerung, um eine Runde weiterzukommen, ist aber als bestes Berliner Team in der Regionalliga Nordost nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt und überzeugte im Saisonverlauf mit vielen starken Auftritten.

„Ich glaube, dass es in einem Finale keinen Favoriten gibt”, versucht Keskin den Druck etwas von seinem Team zu nehmen. „Die Chancen stehen 50:50.” Er hat Respekt vor Makkabis letztjährigen Pokalerfahrungen und führt Viktorias schweres Halbfinalspiel gegen den Oberligisten Lichtenberg 47, das die Südwestberliner erst nach Verlängerung mit 1:0 für sich entschieden, an.

Halbfinale 2023 Das Berlin-Pokal-Halbfinale 2023 war das letzte Aufeinandertreffen zwischen Viktoria und Makkabi. Damals gewann der Oberligist 3:2 und zog ins Finale ein. Makkabi-Coach Wolfgang Sandhowe sagte im Interview mit berliner-fussball.de: „Als im letzten Jahr der Schlusspfiff kam, sind wir alle auf den Platz gelaufen und haben uns umarmt. Das kann man sich nicht vorstellen, was für eine Wirkung das ausgelöst hat. Fernsehen aus Israel, israelisches Fernsehen aus Amerika, plötzlich bist du in aller Munde.“

Und dennoch, die Intensität und Diszipliniertheit von Viktoria, mit „aggressiver Verteidigung nach vorne“ und „stilvollem Fußball“ haben ihnen nicht nur in der Regionalliga, sondern auch darüber hinaus viel Respekt eingebracht. „Damit haben wir zu Saisonbeginn, auch aufgrund vieler Neuzugänge, die zum Teil sehr jung sind, nicht gerechnet“, sagt Keskin. „Die Jungs agieren aber sowohl im Training als auch im Spiel reif.”

Mit Makkabi und Viktoria treffen die Pokalfinalisten der letzten beiden Jahre aufeinander. Während Makkabi 2023 erstmals triumphierte, gewann Viktoria 2022 bereits zum neunten Mal den Pokal der Hauptstadt. Zuvor waren die Lichterfelder 2019 und 2014 erfolgreich.

Semih Keskin allerdings war 2022 noch nicht dabei. Das Ziel ist für ihn klar: „Wir wollen eine Saison mit sehr viel Emotionalität, Spaß und generell Höhen, mit dem Pokalsieg krönen.“ Sollte das gelingen, könnte die Meinungsvielfalt am Abendbrottisch bei Familie Keskin ausnahmsweise eher einseitig positiv ausfallen. Ob dann der Gegner in der ersten DFB-Pokalrunde Mitte August auch diskutiert wird, steht noch nicht fest. Wer Viktoria Berlin 2024/25 trainiert, wird erst nach dem Pokalfinale bekannt gegeben.