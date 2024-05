Von Aktie bis zu TV-Übertragung So lohnt sich der Einzug ins Champions-League-Finale für den BVB finanziell

Borussia Dortmund hat Paris St. Germain am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) besiegt und steht im Finale der Champions League. Mats Hummels erzielte das Tor und bescherte dem BVB damit weitere Einnahmen in Millionenhöhe. Am Mittwochmorgen schoss auch die Aktie des Fußballvereins nach oben.

Für die Borussia ist es der insgesamt dritte Einzug ins Endspiel der Champions League. Zuletzt stand der BVB 2013 im Finale im Londoner Wembley-Stadion. Damals verlor er gegen Bayern München. Es könnte am 1. Juni dieses Jahres zu einer Neuauflage in Wembley kommen, denn die Bayern treffen im zweiten Halbfinale an diesem Mittwochabend auf Real Madrid.

Doch was bedeutet der Finaleinzug finanziell konkret für Borussia Dortmund? Wie hoch sind die bisherigen Einnahmen des BVB aus der Champions League in der laufenden Saison? Und wie ist das Prämiensystem für die Dortmunder Spieler gestaltet?

Dortmund erhöht Ergebnisprognose

Der Finaleinzug des BVB sorgte am Mittwochmorgen für einen Sprung der Aktie: Um fast zehn Prozent stiegen die Anteilsscheine des Fußballvereins auf zwischenzeitlich 4,35 Euro. Aktuell kostet die BVB-Aktie 4,20 Euro (Stand: 11.00 Uhr). Damit liegen die Papiere des Sportklubs erstmals seit Oktober 2023 über der Marke von vier Euro.

Dass die Anleger so deutlich reagieren, liegt an den Mehreinnahmen durch den sportlichen Erfolg. Der Analyst Philipp Sennewald von Nuways rechnet allerdings nicht damit, dass Dortmund das Finale gewinnt, wodurch weitere Millioneneinnahmen sicher wären. Denn im Duell gegen Bayern München oder Real Madrid sei der BVB der Außenseiter, sagte Sennewald der Nachrichtenagentur Reuters.

Dennoch erhöhte der Sportklub am Mittwochmittag seine Gewinnprognose für das aktuelle Geschäftsjahr per Ad-hoc-Mitteilung: Borussia Dortmund erwartet demnach einen Konzernjahresüberschuss von 40 bis 50 Millionen Euro. Zuvor war der Klub von 33 bis 43 Millionen Euro Überschuss ausgegangen. Die neue Ergebnisprognose basiert vor allem auf den Mehreinnahmen durch den Finaleinzug.

So hoch sind Dortmunds Champions-League-Einnahmen

Bereits vor dem Halbfinalsieg gegen Paris St. Germain hatte sich Borussia Dortmund Einnahmen in Millionenhöhe gesichert: Allein die erfolgsabhängigen Prämien aus der Gruppenphase der Champions League und den folgenden K.-o.-Spielen beliefen sich auf fast 43 Millionen Euro.

4,5 Millionen Euro kassiert der BVB im Falle eines Sieges im Finale

Durch den Finaleinzug kassiert der BVB mindestens 15,5 Millionen Euro zusätzlich – falls er das Endspiel verlieren sollte. Bei einem Erfolg würde die Summe höher ausfallen: Gewinnt Dortmund die Champions League, bekommt der Klub weitere 4,5 Millionen Euro. Dann würden die erfolgsabhängigen Prämien insgesamt 63 Millionen Euro betragen.

Weitere Millionenprämien für Dortmund

Das ist nicht alles. Insgesamt liegen die Einnahmen des BVB aus der Champions League in der laufenden Saison über 100 Millionen Euro. Allein die Startprämie für jeden Verein in der Gruppenphase beträgt 15,64 Millionen Euro.

418,2 Millionen Euro Umsatz erzielte der BVB im Geschäftsjahr 2022/23

Hinzu kommt eine Ausschüttung des Europäischen Fußballverbands Uefa, die abhängig vom Abschneiden in den vergangenen fünf Jahren ausfällt: Hier bekam der BVB, der sich seit Jahren für den anerkanntesten internationalen Klub-Wettbewerb qualifiziert, sogar 27,29 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte der BVB einen Umsatz in Höhe von 418,2 Millionen Euro. Die Prämien für den Erfolg in der Champions League werden im Bereich „Werbung“ verbucht, der mit 142 Millionen Euro der zweitgrößte Umsatzbereich ist. Mit mehr als 100 Millionen Euro Prämien in der laufenden Saison könnte dieser Bereich in der aktuellen Saison der umsatzstärkste für Borussia Dortmund werden.

Mit dem sportlichen Erfolg der BVB-Elf steigen auch die Einnahmen aus dem TV-Markt. © dpa/Robert Michael

Eine weitere wichtige Einnahmequelle aus der Champions League sind Ausschüttungen auf der Basis des TV-Markts. Wie hoch diese Prämie konkret ausfällt, wird erst am Ende der Saison feststehen. Allerdings betrug die Prämie für Dortmund hier im vergangenen Jahr 13,8 Millionen Euro – obwohl der Verein bereits im Achtelfinale ausschied. Durch den Einzug ins Endspiel dürften die Einnahmen also deutlich höher ausfallen in dieser Saison.

Millionenbonus für die Dortmunder Mannschaft

Die Spieler des BVB profitieren mit. Sie bekommen erfolgsbedingte Prämien – ebenfalls in Millionenhöhe. Wie hoch die Summe für die Mannschaft genau ausfällt, ist noch nicht bekannt. Die ungefähre Höhe lässt sich aber abschätzen, denn Ende März veröffentlichte die „Sport Bild“ Details zum Prämiensystem des BVB.

Demnach verhandelt der Dortmunder Mannschaftsrat um Kapitän Emre Can mit Sportdirektor Sebastian Kehl über den Anteil der Mannschaft an der Prämie der Champions League. Die Mannschaft sei mit etwa drei Millionen Euro an den Einnahmen bis zur Qualifikation für das Achtelfinale beteiligt worden. Und von den 10,6 Millionen Euro Prämie für den Viertelfinal-Einzug bekamen die Spieler laut Bericht etwa zwei Millionen Euro.

Von den mindestens 15,5 Millionen Euro für den Finaleinzug dürften die Dortmunder Fußballer also erneut eine Summe in Millionenhöhe erhalten. Wie viel welcher Spieler verdient, ist indes nicht bekannt. Klar dürfte aber sein, dass die Boni nach Spieleinsätzen verteilt werden.

Gute Nachrichten also für Siegtorschütze Mats Hummels, der jede Champions-League-Partie in dieser Saison absolviert hat.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.