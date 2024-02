Vor der Hallenhockey-EM in Berlin Und am Ende gewinnen (fast) immer die Deutschen

Am vorigen Wochenende ist Deutschland zum 17. Mal Hallenhockey-Europameister bei den Männern geworden. Nun wollen die Frauen nachziehen und ebenfalls ihren 17. Titel holen. Von Donnerstag bis Sonntag findet die EM im Horst-Korber-Sportzentrum in Charlottenburg statt. Es gab in der Vergangenheit schon mehrere große Hallenhockey-Turniere in Berlin. Wir blicken zurück.