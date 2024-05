Vor der Mitgliederversammlung Es knirscht wieder gewaltig bei Hertha BSC

Die erste Warnung war noch bewusst vage gehalten. Beim letzten Heimspiel von Hertha BSC in der gerade abgelaufenen Saison wurde in der Ostkurve ein Banner mit folgender Aufschrift gezeigt: „Egoismus, Macht & Investoren sind die Gefahren – Wir werden den Berliner Weg für immer bewahren!“

Die zweite Warnung, eine Woche später, fiel dann schon deutlich konkreter aus. „Der Berliner Weg in Gefahr“ stand über einer Erklärung der Harlekins, der bedeutendsten Ultra-Gruppierung des Berliner Fußball-Zweitligisten. In ihr wird nicht nur der Investor 777 Partners hart angegangen, sondern auch die Geschäftsführung des eigenen Vereins.

Konkret richtete sich der Unmut gegen Thomas E. Herrich, dessen Vertrag als Geschäftsführer Anfang des Jahres, kurz nach dem Tod von Präsident Kay Bernstein, um zwei Jahre verlängert worden ist. Dies, so behaupten die Harlekins, sei ursprünglich nicht Bernsteins Wille gewesen.

„Die letztlich erfolgte Vertragsverlängerung erfolgte nur nach umfangreichen Absprachen sowie der Festlegung klar definierter Leitlinien“, heißt es in ihrer Erklärung. „Die getroffenen Absprachen werden nun plötzlich wieder ,vergessen‘ und es wird mit aller Macht versucht, das Vereinbarte zu verhindern.“

Es geht um Herthas künftige Ausrichtung

Nach einer Phase relativer Ruhe knirscht es wieder gewaltig bei Hertha BSC. Die Spannungen werden sich wohl auch bei der Mitgliederversammlung des Vereins an diesem Sonntag (ab 11 Uhr, City Cube auf dem Messegelände) bemerkbar machen. Normalerweise wäre es eine Mitgliederversammlung ohne größere Brisanz. Wahlen stehen nicht an, auch keine Satzungsänderungen.

Man könnte die Veranstaltung also dazu nutzen, ein paar erfreuliche Neuigkeiten unters Volk zu bringen. Die Einigung mit einem neuen Cheftrainer zum Beispiel. Oder die Verkündigung des nächsten Hauptsponsors, der nach Informationen des Tagesspiegels inzwischen feststehen soll (ein Online-Autohändler). Nach dem Vorpreschen der Ultras aber könnte es bei der Mitgliederversammlung nun wieder einmal ums große Ganze gehen: um Macht und Einfluss nämlich.

Auf der Geschäftsstelle und in den Gremien scheint jene Fraktion zu erstarken, die eine Kehrtwende weg von dem Pfad anstrebt, den Hertha BSC unter Kay Bernstein eingeschlagen hat. Herthas Ultra-Gruppierung Harlekins

Vor allem um die Macht, die strategische Ausrichtung des Vereins künftig zu bestimmen. Die Weggefährten Bernsteins, der selbst Ultra war und die Harlekins 1998 mitgegründet hat, sehen dessen Vermächtnis in Gefahr. „Auf der Geschäftsstelle und in den Gremien scheint jene Fraktion zu erstarken, die eine Kehrtwende weg von dem Pfad anstrebt, den Hertha BSC unter Kay Bernstein eingeschlagen hat“, schreiben die Ultras in ihrer Stellungnahme.

Herthas aktuelle Vereinsführung widerspricht dem energisch. „Der Berliner Weg steht über allem“, hat Fabian Drescher, kommissarischer Präsident, in einem Interview auf der Vereinshomepage erklärt. Den Geschäftsführer Tom Herrich hat er dabei explizit gegen die Vorwürfe der Ultras verteidigt.

„Tom ist schon lange bei Hertha tätig und gerade die vergangenen Jahre als Geschäftsführer waren keine einfachen. Er hat unserem Verein da große Dienste erwiesen“, sagte Drescher. „Wir wissen, was wir an ihm haben, und so war klar, dass wir den Weg mit ihm weitergehen werden.“

Doch die Ultras und andere Weggefährten Bernsteins beäugen inzwischen argwöhnisch, was hinter dem großen Banner mit der Aufschrift „Der Berliner Weg“ passiert. Ist das Bekenntnis wirklich ernst gemeint? Oder ist der Verein längst auf dem Weg zurück zum Business as usual? Geht es wieder um „höher, schneller, weiter“, wie die Harlekins schreiben?

Unter anderem der Umgang mit Pal Dardai, dessen Vertrag als Cheftrainer nicht verlängert worden ist, hat ihre Bedenken genährt. Von einer angemessenen Abschiedskultur, die Bernstein pflegen wollte, könne in diesem Fall keine Rede sein.

Obwohl intern seit langem bekannt war, dass es mit Dardai als Trainer der Profis nicht weitergehen würde, obwohl sein Abschied von diversen Medien bereits vor dem letzten Heimspiel gegen Hannover vermeldet worden war und obwohl auch der Ungar selbst die Entscheidung längst bestätigt hatte, verzichtete der Klub auf eine angemessene Verabschiedung etwa im Stadion.

Die Mitgliederversammlung an diesem Sonntag könnte daher ein erstes, klareres Bild über die Stimmung im Verein Hertha BSC abgeben. Auch mit Blick auf die Wahl des neuen Präsidenten, die im November ansteht.