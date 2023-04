Vorteile gegenüber anderen Regionen Warum sich Berlin zum Wandern besonders eignet

Berlin gilt bekanntlich als Sportmetropole, die Disziplin Wandern kommt einem dabei wahrscheinlich aber nicht als erste in den Sinn. Welche Potenziale die Stadt und die unmittelbare Umgebung allerdings zu bieten haben, zeigte sich einmal mehr bei der Berliner Frühjahrswanderung am Wochenende, die in diesem Jahr bereits zum 49. Mal vom Berliner Wanderverband ausgerichtet wurde.