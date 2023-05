Wasserball-Krimi mit Überlänge Spandau 04 macht den ersten Schritt zum Titel

Es war eine zeitraubende Rückfahrt für Hagen Stamm. Vor Himmelfahrt war die A2 auch am späten Abend sehr voll, daher war der Präsident der Wasserfreunde Spandau 04 erst um 1.30 Uhr wieder zu Hause. „Durch den Sieg war das alles nicht so wild“, sagte Stamm am Donnerstagvormittag. Spandau hatte am Mittwochabend das erste Spiel in der Best-of-five-Finalserie um die deutsche Wasserball-Meisterschaft bei Waspo Hannover 14:13 (2:2, 1:3, 5:3, 2:2/4:3) nach Fünfmeterwerfen gewonnen.