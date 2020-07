Das Fan-Bündnis „Unsere Kurve“ hat seine Positionen zur Wiederzulassung von Zuschauern im Profifußball veröffentlicht. Die Organisation spricht sich in einer Mitteilung unter anderem für die Zulassung von Gästefans aus. „Vereine und Verbände müssen sicherstellen, dass keine Weitergabe von erfassten Daten an die Sicherheitsbehörden erfolgt“, heißt es weiter. Neue Technologien der Überwachung dürften nicht durch die Hintertür des Gesundheitsschutzes eingeführt werden.

Es sei legitim, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Besuch von Fußballspielen eingeschränkt werde, „doch es ist bereits jetzt offensichtlich, dass Regeln wie Abstandhalten und potenzielle Gesangsverbote nicht mit dem freien Ausleben von Fankultur vereinbar sind“. Das Bündnis fordert eine gerechte Verteilung von Eintrittskarten - unabhängig von der Finanzkraft der Zuschauer-Gruppen - und: „Die Teilnahme an etwaigen Losverfahren darf nicht an einen Verzicht auf Erstattungsansprüche oder Ähnliches gekoppelt sein.“

„Unsere Kurve“ vereint 21 Fanorganisationen

„Unsere Kurve“ ist ein eingetragener Verein, unter dessen Dach nach eigenen Angaben 21 Fanorganisationen und eine sechsstellige Zahl von aktiven Fans organisiert sind. Das Bündnis gehört zur AG Fankulturen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und gilt dort als gewichtiger Vertreter der Anhängerschaft.

DFL und DFB hatten Leitplanken für die Wiederzulassung von Besuchern in der 1., 2. und 3. Liga aufgestellt und die Vereine aufgefordert, eigene Hygienekonzepte nach lokalen Begebenheiten in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden zu erstellen.

„Fans und Fanvertretungen müssen zwingend bei allen Prozessen um die Wiederzulassung von Publikum eingebunden sein. Sie können wichtiges Wissen zur Umsetzbarkeit von Hygienekonzepten in Tribünen-Bereichen beitragen“, mahnte „Unsere Kurve“. Zudem müssten alle potenziellen Änderungen der Stadionordnungen nach der Corona-Pandemie zurückgenommen werden. (dpa)