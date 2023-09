Wildes Spiel bei Holstein Kiel Hertha BSC siegt 3:2 und springt in die obere Tabellenhälfte

Jeremy Dudziak stand an der Seitenlinie. Er hielt den Ball in beiden Händen über seinem Kopf. Dudziak guckte und zuckte. „Ey!“, riefen die Spieler von Holstein Kiel. Dudziak guckte und zuckte. Dann pfiff Schiedsrichter Florian Badstübner und sprach den Kielern den Einwurf zu.

Die Szene aus der Anfangsphase des Spiels von Hertha BSC im hohen Norden war bezeichnend. Die Kieler machten den Berlinern das Leben schwer, sie wehrten sich mit allem, was in ihrer Macht stand – sie wehrten sich zum Bedauern der Berliner auch noch, als sie schon scheinbar aussichtslos zurücklagen.

So wurde es ein verrücktes Spiel: Hertha führte zur Pause 2:0, verspielte diese Führung zu Beginn der zweiten Hälfte – ehe es in der Schlussphase richtig wild wurde. Erst scheiterte Haris Tabakovic mit einem Foulelfmeter an Kiels Torhüter Timon Weiner. Doch nur eine Minute später gab es erneut einen Strafstoß. Und den verwandelte der frühere Kieler Fabian Reese zum 3:2-Endstand.

Hertha sicherte sich damit den ersten Auswärtssieg in der Zweiten Liga. Nach dem schwachen Saisonstart bewegt sich die Mannschaft von Trainer Pal Dardai nun langsam, aber sicher in die Regionen, in denen ein Absteiger aus der Fußball-Bundesliga quasi automatisch verortet ist. Durch den zweiten Sieg nacheinander rückte Hertha erstmals in die obere Tabellenhälfte.

Holstein Kiel - Hertha BSC 2:3 (0:2) Kiel: Weiner - Schulz, Becker, Kleine-Bekel - Porath (46. Remberg), Holtby, Ivezic (46. Komenda), Rothe - Skrzybski (89. Sterner) - Machino (46. Simakala), Pichler (74. Arp). Hertha: Ernst - Karbownik (68. Kenny), Leistner, Kempf, Dudziak - Winkler (68. Scherhant), Bouchalakis, M. Dardai (68. Hussein), Reese (90.+3 Niederlechner) - Tabakovic, Prevljak (78. B. Dardai). Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach). Zuschauer: 15.034 (ausverkauft). Tore: 0:1 Prevljak (27.), 0:2 Bouchalakis (39.), 1:2 Pichler (54.), 2:2 Skrzybski (57./Foulelfmeter), 2:3 Reese (90.+2/Foulelfmeter). Gelb-Rot: Schulz (90.+7) Bes. Vorkommnis: Weiner hält Foulelfmeter von Tabakovic (88.).

Nach dem Erfolg gegen Braunschweig am vergangenen Wochenende hatte Trainer Dardai zwei Änderungen an seiner Startelf vorgenommen. Der wieder genesene Torhüter Tjark Ernst kehrte ins Team zurück. Zudem wurde der am Snydesmoseband verletzte Palko Dardai durch Smail Prevljak ersetzt, der erstmals für die Berliner von Anfang an spielen durfte.

Dardai hatte lange überlegt, wie er die Position im offensiven Mittelfeld besetzen sollte. Die Entscheidung für Prevljak erwies sich als goldrichtig. Der Bosnier war an den ersten beiden Toren beteiligt. Das 1:0 nach einer knappen halben Stunde erzielte er selbst, das 2:0 resultierte auch einem Abstauber, nachdem Kiels Torhüter einen Schuss Prevljaks genau vor die Füße von Andreas Bouchalakis abgewehrt hatte.

Bis zu Herthas Führung war es eine durchaus enge Partie gewesen, in der die Hausherren sogar ihrerseits schon früh das 1:0 hätten erzielen können. Nach knapp zehn Minuten kam der japanische Nationalspieler Shut Machino am Elfmeterpunkt recht frei zum Abschluss, er setzte den Ball jedoch deutlich über das Tor. Danach waren es vor allem Ungenauigkeiten der Berliner, die Kiel noch ein, zwei Halbchancen ermöglichten.

Auf der anderen Seite ließ Herthas bester Torschütze Haris Tabakovic die große Gelegenheit zur Führung ungenutzt. Nach einer perfekten Hereingabe des gebürtigen Kielers Fabian Reese scheiterte er aus fünf Metern am gut reagierenden Timon Weiner.

Beim 1:0 war der Kieler Torhüter dann machtlos. Nachdem Marten Winkler das Mittelfeld mit großen und schnellen Schritten durchmessen hatte, flankte Reese punktgenau auf den Kopf des freistehenden Prevljak, der mit seinem zweiten Saisontreffer das 1:0 erzielte.

Vor dem 2:0 fünf Minuten vor der Pause probierte es der bosnische Angreifer nach einem abgewehrten Freistoß mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Von Weiners Brust prallte der Ball genau auf den Fuß des Griechen Bouchalakis, der keine Mühe hatte, seinen ersten Treffer für die Berliner zu erzielen.

Kiels Trainer Marcel Rasp wechselte zur Pause gleich dreimal. Fortan trat seine Mannschaft in der Folge deutlich entschlossener auf – und fand erstaunlich schnell zurück ins Spiel. Innerhalb von drei Minuten wurde aus Herthas 2:0-Führung ein 2:2.

Zunächst traf Benedikt Pichler nach einer Ecke per Kopf zum Anschluss, nur zwei Minuten später ließ Herthas Kapitän Toni Leistner den österreichischen Stürmer im eigenen Strafraum über sein Bein stolpern – den folgenden Elfmeter verwandelte Steven Skrzybski zum Ausgleich.

Hertha taumelte bedenklich. So sehr, dass Pal Dardai Mitte der zweiten Hälfte ebenfalls dreimal wechselte. Bilal Hussein, Derry Scherhant und Jonjoe Kenny kamen neu ins Team. Kurz darauf musste auch der angeschlagene Prevljak vom Feld. Er wurde durch Bence Dardai ersetzt. Tatsächlich fingen sich die Berliner wieder. Trotzdem brauchte Hertha am Ende zwei Elfmeter, um noch zum Siegtor zu kommen.