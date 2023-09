Spektakel in Magdeburg Hertha führt viermal beim FCM und verliert 4:6

Pal Dardai bekam sich kaum noch ein. Der Trainer von Hertha BSC lief an der Seitenlinie entlang, er schrie und winkte. Minutenlang ging das so. Selbst als seine Spieler für eine Trinkpause an den Spielfeldrand kamen, redete er weiter auf sie ein. Am Ende drückte er mit der flachen Hand sein Kinn in die Höhe. Kopf hoch, sollte das heißen.

Der Hinweis war durchaus berechtigt. Im Zweitligaspiel beim 1. FC Magdeburg gab es etliche Szenen, in denen die Berliner Fußballer scheinbar kopflos über den Platz stolperten. Es war ein ebenso wildes wie aufregendes Duell, das sich beide Teams am Samstagmittag lieferten. Und beste Fußball-Unterhaltung noch dazu.

So viel Spektakel sieht man nicht alle Tage, doch erhobenen Hauptes konnte Hertha die Rückreise nach Berlin nicht antreten. Obwohl die Gäste in der ausverkauften Magdeburger Arena viermal in Führung gegangen waren, unterlagen sie dem FCM am Ende 4:6 (3:2).

Dardai hatte dieselbe Startelf aufgeboten wie in der Woche zuvor beim 5:0-Erfolg gegen Fürth. Die beiden Neuen Bilal Hussein und Andreas Bouchalakis standen im Kader, aber erst einmal noch nicht auf dem Platz.

Die Berliner wollten den Schwung des ersten Saisonsieges gegen Fürth mitnehmen. „Ich erwarte, dass wir in Führung gehen“, sagte Dardai im Interview mit Sky vor dem Spiel, „so schnell wie möglich.“

11 Gegentore hat Hertha BSC in vier Zweitligaspielen kassiert. Und neun Tore geschossen.

Und seine Mannschaft erwies sich als folgsam. Exakt 70 Minuten dauerte es, bis Fabian Reese sein erstes Saisontor und damit das 1:0 für die Gäste erzielte. Obwohl Hertha aggressiv attackierte, wollten sich die Magdeburger spielerisch aus der Abwehr befreien, doch Mohammed El Hankouri passte den Ball genau in Reeses Füße, gegen dessen Abschluss Dominik Reimann keine Chance hatte.

Es war nicht das einzige Mal, dass Magdeburgs Defensive sich wenig geschickt anstellte. Hertha aber stellte sich auch nicht viel besser an. Die Führung währte nur fünf Minuten, bis die Defensive mit einem Pass in die Tiefe ausgehebelt wurde, Torhüter Tjark Ernst konnte den Schuss von Luca Schuler zwar noch parieren, gegen den Abstauber von Silas Gnaka aber war er machtlos.

Herthas Kapitän Toni Leistner hatte den FCM vor einer Woche als die neben dem HSV spielstärkste Mannschaft der Zweiten Liga bezeichnet. Warum, das war am Samstag zu sehen. Die Berliner hatten in der ersten Hälfte Glück, dass die Magdeburger es mit der Verspieltheit, vor allem vor dem Tor, ein wenig übertrieben.

Herthas Marten Winkler (li.) im Zweikampf mit Leon Bell Bell. © IMAGO/Nordphoto

Und dass sie sich in der Abwehr als durchaus zuvorkommend erwiesen. So gelangen den Berlinern vor der Pause zwei weitere Tore. Erst traf Marten Winkler völlig unbehelligt zum 2:1, nachdem sich Haris Tabakovic allzu leicht gegen seinen Gegenspieler hatte durchsetzen können. Dann war es Herthas Mittelstürmer, der nach Winklers Flanke kurz vor der Pause zum 3:2 einköpfen konnte.

Dazwischen hatten die Magdeburg erneut ausgleichen können – dank freundlicher Unterstützung von Herthas Innenverteidiger Marc Kempf. Einen Freistoß am eigenen Strafraum spielte er über fünf Meter genau in die Füße von El Hankouri, zwei Stationen später traf Mittelstürmer Schuler zum 2:2.

Trotz der Pausenführung konnte Trainer Dardai nicht zufrieden sein. Er wechselte zweimal, brachte Andreas Bouchalakis und Smail Prevljak und stellte auf ein 4-4-2 um. Trotzdem blieb es wild. Nicht mal fünf Minuten nach Wiederbeginn traf Jason Ceka mit einem Aufsetzer von der Strafraumlinie zum 3:3.

Zumindest die Einwechslung von Stürmer Prevljak machte sich bezahlt. Nach einer Ecke köpfte er den Ball zurück in die Mitte. Tabakovic war zum zweiten Mal mit dem Kopf zur Stelle und brachte Hertha zum vierten Mal in Führung. Selbst das aber reichte nicht.

Der 1. FC Magdeburg machte einfach immer weiter

Magdeburg machte einfach immer weiter – und glich nur drei Minuten nach dem 3:4 auch ein viertes Mal aus. Leon Bell Bell staubte aus kurzer Distanz ab, nachdem Herthas Abwehr bei einer Flanke erneut nicht gut aussah.

Gleich darauf nahm Dardai Kempf vom Platz, der sich einige halsbrecherische Fehler erlaubt hatte, und brachte für ihn Linus Gechter. Mehr Ruhe aber kam nicht ins Spiel. Weil beide Mannschaften weiter bedingungslos nach vorne spielten.

Das bessere Ende hatten die Magdeburger. Nach El Hankouris Kunstschuss in den Winkel zum 5:4 in der 68. Minute konnte Hertha nicht mehr reagieren und kassierte in der Nachspielzeit sogar noch einen weiteren Treffer durch Ahmet Arslan. Dass auch die Berliner zu einem fast wahnwitzigen Spektakel beigetragen hatte, war vor allem nach dem Verlauf des Spiels nur ein schwacher Trost.