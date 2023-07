WM-Auftakt in Australien Gastgeberinnen schlagen Irland 1:0

Nach Neuseeland hat auch der zweite Co-Ausrichter Australien seine erste WM-Partie gewonnen. Die Matildas setzten sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in Sydney mit 1:0 (0:0) gegen Irland durch. Stephanie Catley traf in der 52. Minute per Foulelfmeter vor 75 784 Zuschauern. Verzichten musste Nationaltrainer Tony Gustavsson auf Starspielerin Sam Kerr, die wegen einer Wadenverletzung vorerst verletzt ausfällt. Neuseeland hatte zuvor in Auckland mit 1:0 gegen Norwegen gewonnen. (dpa)

