Das für Samstag angesetzte Länderspiel zwischen Israel und Argentinien in Jerusalem ist nach Medienberichten abgesagt worden. Vorausgegangen waren palästinensische Proteste gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Heiligen Stadt. Demonstranten hatten ihrem Ärger auch vor dem argentinischen Trainingsquartier in Barcelona Luft gemacht. Der palästinensische Verbandspräsident soll seinen argentinischen Gegenpart kontaktiert haben.

„Gesundheit und Vernunft gehen vor“, sagte der argentinische Nationalstürmer Gonzalo Higuaín dem Sportsender ESPN. Deshalb sei es richtig, nicht zum Testspiel nach Israel zu reisen. Trainer Jorge Sampaoli sei auf der Suche nach einem neuen Rivalen vor Beginn der WM, berichtete die Zeitung „La Nación“. Kandidaten hierfür seien San Marino und Malta.

Im Mai war es nach der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem an der Gaza-Grenze zu schweren Konfrontationen gekommen, bei denen israelische Soldaten 60 Palästinenser töteten. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser sehen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates Palästina.

Das Testspiel der Argentinier sollte im Teddy-Kollek-Stadion im Jerusalemer Stadtteil Malha stattfinden, wo einst ein palästinensisches Dorf stand. (dpa)